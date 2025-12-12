Juan Carlos I vende en España en cinco días 40.000 ejemplares de 'Reconciliación' y ya va por la quinta edición

Archivo - El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El Rey emérito vuelve a España para participar en las regatas de Sanxenxo el mismo día en que se publican sus m - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

El rey Juan Carlos I ha vendido en España más de 40.000 ejemplares de sus memorias, 'Reconciliación' (Planeta), en los primeros cinco días desde su publicación en España el pasado 3 de diciembre y ya va por la quinta edición.

Según han informado a Europa Press fuentes de la editorial, se trata de "cifras históricas" para un libro que es por sí "un acontecimiento histórico".

Este viernes, la coautora de las memorias del monarca, Laurence Debray, firmará ejemplares en El Corte Inglés de Goya, en Madrid.

El libro ha llegado en formato físico y 'ebook' a España casi un mes de su publicación en Francia. En 'Reconciliación', de 500 páginas narradas en primera persona, el rey emérito repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio, hasta su salida voluntaria del país para mudarse a Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

Tras su publicación en España, se colocó en el primer puesto de los más vendidos de Amazon y el audiolibro cuenta con la voz del monarca para narrar el prólogo y el corolario del audiolibro.

Juan Carlos I es el encargado de relatar las primeras y últimas frases de propio libro -escrito junto con la autora francesa Laurence Debray-. "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Siento que me roban mi historia", comienza el rey emérito.

Además, una de las partes de 'Reconciliación' que cuentan con la voz del rey es el momento en el que alerta de la llegada de autoritarismo y populismo, en detrimento de la democracia. El rey Juan Carlos I avisa de que en España hay que mantenerse "alerta" y lamenta que su hijo, el rey Felipe VI le haya dado la "espalda", así como sus "supuestos amigos".

"Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí. Ahora que mi hijo por deber me ha dado la espalda, que mis supuestos amigos han desaparecido. Me doy cuenta de que nunca he sido libre. Antes no quería admitirlo y tampoco le prestaba atención. Estaba demasiado ocupado haciendo de la corona de España un motor de modernidad y prosperidad. Hoy no puedo más que constatarlo con pesar", asegura.

Termina reflexionando sobre la fragilidad de la monarquía española por ser más "reciente" y explica que hará todo lo posible para que su hijo y su nieta, la princesa Leonor, tengan "éxito". "Dejo con total confianza el destino de la Corona en sus manos", explica Juan Carlos I. 'Reconciliación' finaliza con la frase: "¡Por España, todo por España! ¡Viva España, viva el Rey!".

Para promocionar sus memorias, el emérito publicó en redes sociales un vídeo reclamando el apoyo de los jóvenes a la labor del rey Felipe VI que coincidió con la salida del libro, algo que la Casa del Rey consideró que "no parece oportuno ni necesario".

Así lo trasladaron fuentes de Zarzuela, que reaccionaron de esta forma tras la publicación de la grabación del emérito, de la que no habían sido informados de antemano.

En general, desde la Casa del Rey no se comenta nada en relación con Juan Carlos I y de hecho no se habían pronunciado ni por la publicación en Francia de sus memorias ni por la entrevista ofrecida hace semanas a la televisión francesa.