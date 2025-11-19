Juan Mayorga, doctor 'honoris causa' por la UNED: "Conocimiento y crítica viven tiempos en los que están amenazados"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y escritor Juan Mayorga ha sido investido doctor 'honoris causa', a propuesta de la Facultad de Filología de la UNED, y ha celebrado el reconocimiento ensalzando el valor social de la universidad, la filosofía y el teatro.

"La UNED tiene un valor social extraordinario, pues ayuda a sostener y ahondar vocaciones que quizá se frustrarían de no existir una institución así. La UNED es una universidad para todas y todos, más que cualquier otra y ha ayudado a muchas personas a acercarse al conocimiento y a la crítica en tiempos en que uno y otra están amenazados", ha afirmado Mayorga tras haber recibido de manos del rector de la UNED, Ricardo Mairal, el birrete, el anillo, el libro y los guantes blancos.

Mayorga ha iniciado su intervención reconociendo que le sería "difícil" contener la emoción, ya que siente una "enorme" gratitud por tal reconocimiento. El galardonado ha recordado su paso por la UNED con 18 años, cuando se le presentó la "emboscada" de elegir entre Ciencias o Letras, pese a que él aspiraba a estudiar Matemáticas y Filosofía.

"Por aquel entonces no era posible simultanear ambas carreras en las universidades que me eran conocidas. Hasta que alguien me aconsejó la UNED, por lo que estar hoy aquí lleva mi memoria a aquellos primeros días en la UNED", ha relatado.

Mayorga ha asegurado que la UNED le permitió conocer "asuntos y perspectivas" que se volvieron fundamentales en su vida, como el pensador Walter Benjamin, a quien dedicó su indagación doctoral y de cuya obra se ha confesado "dependiente", hasta el punto de citar una de sus célebres frases sobre la educación. "Decía que la escuela, aunque en este caso podríamos hablar de universidad, debería ser un lugar de encuentro de generaciones, no un sitio de dominio de una generación sobre otra", ha aseverado.

"Esa frase de la escuela como sitio en que las generaciones se citan a un intercambio de experiencias y preguntas, me parece una imagen muy fértil y pienso que una sociedad cuya instituciones educativas estén animadas por ella será más rica, justa y más capaz de resistir", ha destacado.

Por otro lado, ha agradecido a la UNED que le permitiese conocer la filosofía que ha intentado practicas y el teatro que ha elegido escribir. "La filosofía es un puñado de difíciles preguntas, siempre urgentes, que nunca encuentran definitiva respuesta", ha explicado antes de agregar que "todos" están llamados a ser filósofos, a preguntar y a exponerse a las preguntas.

"A primera vista, la distancia entre la filosofía y el teatro parece tan insalvable, como aquella que separa lo abstracto y lo concreto o lo general y lo particular. Sin embargo, teatro y filosofía no han dejado de afectarse. Nacieron juntos y enseguida se miraron desafiándose", ha detallado.

Sobre el teatro, Mayorga ha expuesto sus razones por las que se dedicó a este arte, un lugar que nació como un espacio de circulación y crítica de las ideas e incluso de su alumbramiento. "El teatro pronto demostró capacidad no sólo para recoger el pensar, sino también para provocarlo. Primero, porque cuando da cuerpo a personajes que defienden sus ideas hasta el final, hasta la muerte, de la confrontación de esas ideas puede surgir otra, la del espectador. Porque a veces consigue llevar a representación aquello que la filosofía no ha sabido nombrar y suspender ante la ciudad la pregunta que el filósofo aún no ha formulado", ha manifestado.

El acto ha estado presidido por el rector de la UNED, que ha estado acompañado en la mesa presidencial por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. La propuesta de nombramientos ha sido promovida por la Facultad de Filología y ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno.

El 'laudatio' ha sido pronunciado por el padrino de Mayorga, el profesor José Romera Castillo, catedrático y figura destacada en los estudios de literatura y teatro, quien ha recordado que el trabajo del dramaturgo ha sido reconocido con "numerosísimos" premios, como el Premio Nacional de Teatro o el Premio Princesa de las Letras, entre otros.

"Los méritos de Juan Mayorga son tantos y tan preciosos que sintetizarlos ahora hace que en mi vida me haya visto en tal aprieto", ha comenzado diciendo el padrino. "Estamos ante un gran dramaturgo y un esmerado cuidador de la lengua. Es una figura destacadísima dentro del hispanismo internacional que, sin duda, servirá para dar realce y honra a nuestra universidad", ha apostillado.