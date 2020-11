Julio Llamazares: "La RAE no se da cuenta de que a casi nadie le interesa lo que dice"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Julio Llamazares, quien publica nuevo libro 'Primavera extremeña' (Alfaguara), ha calificado a la Real Academia Española como "una institución del siglo XVIII" y considera que "no se da cuenta de que a casi nadie le interesa lo que dice", en relación a la última polémica en torno al español.

La RAE está preparando un comunicado para defender "la importancia del español" como lengua, si bien fuentes de la institución consultadas por Europa Press han reiterado que no guarda relación con la reforma de la ley educativa, conocida como la 'Ley Celaá'. El documento se estudiará en el pleno de este jueves 19 de noviembre.

"No he dedicado ni un minuto de mi vida a pensar en la RAE. Como otros organismos de este tipo, como la Real Academia de la Historia, lo que no se da cuenta es de que son instituciones que no le interesan a prácticamente nadie lo que digan, dicho sea con todos mis respetos a algunos académicos y amigos a los que admiro", ha afirmado en una entrevista con Europa Press el autor, al ser preguntado por este asunto.

"El español será, como el gallego o como el catalán, lo que las sociedades quieran que sean. Una lengua es un organismo vivo que se crea día a día con el uso e intentar meterlo en vereda, en una dirección o en otra, es intentar ponerle puertas al campo", ha añadido el escritor leonés.

En 'Primavera extremeña', Llamazares relata los meses de confinamiento desde el pasado mes de marzo debido a la pandemia de coronavirus. El autor se mudó con su familia días antes del Estado de Alarma a una casa situada en la sierra de los Lagares, cerca de Trujillo, en Extremadura, donde vivió una primavera "hermosa y cruel".

"Más que un relato del confinamiento en este año bisiesto y siniestro es un relato de la primavera, de cómo la vida sigue a pesar de la muerte y las circunstancias trágicas o dramáticas que hemos vivido y seguimos viviendo. En mi caso, fue un aislamiento en un lugar privilegiado", ha recordado.

Ese contacto con la naturaleza en medio de la tragedia le llevó al autor a reflexionar sobre la vida anterior, de prisas y celeridades y quejas por asuntos quizás más banales. "Estábamos muy mal acostumbrados y llevábamos más de medio siglo sin guerra ni pestes: seguramente esta pandemia nos está sirviendo para repensar la forma de vida que llevábamos, aunque la humanidad es muy tozuda y, cuando pase este momento delicado, seguramente volveremos a las andadas", ha lamentado.

Para Llamazares, tanto los populismos políticos como las crisis sanitarias "pueden servir para ponernos en nuestro sitio". En este caso de pandemia, no obstante, no quiere cargar toda las culpas en la gestión política, puesto que tiene la "sospecha" de que los ciudadanos eligen a sus dirigentes "para tener a quién echarle la culpa de los problemas".

LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES

"Los políticos españoles están a la altura de la sociedad española como lo están los alemanes, los americanos o los belgas. Pensar que la sociedad siempre está por encima de los políticos es una equivocación: los políticos reflejan el nivel de esa sociedad y lo fácil es echarles la culpa", ha añadido.

Precisamente, también se ha mostrado "reacio" a una "reivindicación gremial", en esta ocasión por parte del sector cultural, uno de los más golpeados por la pandemia. "Esto está afectando a la sociedad en bloque y veo que cada uno se queja de lo suyo, luego me hace dudar de que hayamos aprendido algo", ha criticado.

"Todo está interconectado y esto es una crisis que afecta a la sociedad en conjunto. Cuando oigo quejarse a los autónomos, sanitarios a los hosteleros, a los de la cultura, pienso que seguimos mirándonos el ombligo y estamos cada uno a lo suyo, con aquello de '¿y que hay de lo mío'?", ha concluido.