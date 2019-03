Le Clézio regresa con 'Bitna bajo el cielo de Seúl': "La juventud actual me produce una ternura enorme

Publicado 05/03/2019 19:37:27 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Jean-Marie Le Clézio, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2008, regresa tras cinco años de silencio con su nueva novela 'Bitna bajo el cielo de Seúl'(Lumen), una historia en la que la literatura, lejos de definirse como una vía de escape, juega un papel importante como "medio para resolver los problemas, comprenderlos y afrontarlos".

"La juventud actual me produce una enorme ternura porque tengo dos hijas a quienes les cuesta mucho integrarse en la sociedad, han estudiado y les cuesta mucho existir, es muy dificil y trato de entender por que, porque a mi me resulto muy facil, nunca tuve problemas y ellas tienen graves problemas y creo que son un reflejo de la juventud de esta epoca. Nunca habia sido tan dificil como ahora", ha reflexionado en una entrevista con Europa Press.

Estas dificultades se reflejan especialmente en la situación económica, según ha comentado, un hecho para el que no encuentra diferencias entre oriente y occidente a pesar del choque de culturas y el muro que separa a estos dos mundos en algunos aspectos.

Le Clézio, que lleva a sus espaldas más de 30 trabajos publicadas, ha explicado que este nuevo libro subraya lo que él denomina "la metáfora del escritor", debido a las semejanzas que existen entre la labor que realiza Bitna, la protagonista de la historia, contándole relatos inventados a Salomé, una joven enferma que no puede salir de casa, y la función que tienen los escritores de transmitir la vida a otras personas.

Así, el autor ha señalado que su estancia en Seúl, donde fue profesor de la Universidad para mujeres de Ewha, le ha servido de inspiración para elaborar esta novela, que en un principio pretendía ser un ensayo sobre Corea. En este sentido, Le Clézio ha explicado que las jóvenes a las que daba clase de literatura francesa, acudían a él para contarle sus problemas personales, un hecho que le ha permitido conocer la sociedad a través de la mirada de sus alumnas.

"Pensé en escribir un ensayo sobre Corea, pero me pareció más interesante hacer una historia a través de los relatos que me habían contado porque yo tengo el problema de que no puedo escribir algo que no me hayan contado antes", ha añadido el escritor francés.

En 'Bitna bajo el cielo de Seúl', el autor no solamente relata las historias de Bitna y Salomé, sino también las de aquellos personajes que brotan de la imaginación de la primera, a los que Le Clezio ha definido como "vagones de metro que viajan juntos y tienen un vínculo en un momento de la vida" y que se encuentran unidos en el relato por un hilo conductor. Así, al igual que Bitna emplea la literatura para "sanar" a Salomé, el autor ha aseverado que en la vida real la literatura también posee un poder curativo.

Asimismo, ha añadido que, a pesar de que la literatura no tiene una función concreta, permite encontrar cierto equilibrio entre "las dificultades de la vida cotidiana y las soluciones que puede proponer la vida imaginaria". Por esta razón, según Le Clézio, la novela negra tiene tanto éxito, debido a que permite llegar a entender muchas situaciones complejas de la vida cotidiana.

Por otra parte, el escritor francés, autor de 'Mondo y otras historias', 'Desierto' y 'Diego y Frida', ha destacado que para él "la mejor literatura no tiene apellidos ni nacionalidad", sino que se trata de un hecho que implica "usar el tesoro de la lengua".