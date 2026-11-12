'El libro de Gloria Fuertes' y un libro de poemas a la naturaleza de Lorca, entre los Libros Mejor Editados de 2025

Portadas de los libros ganadores del premio en cada una de sus categorías - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

'El libro de Gloria Fuertes. Antología de poemas y vida', editado por Blackie Books, y 'Lorca. Poemas de la naturaleza', publicado por Summa Editorial, figuran entre las obras distinguidas este jueves por el Ministerio de Cultura en los Premios a los Libros Mejor Editados de 2025, que han reconocido un total de 15 publicaciones en cinco categorías: Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantiles y Juveniles, y Obras Generales y de Divulgación.

Este galardón, que se convoca con carácter anual desde 1981 en régimen de concurrencia competitiva, tiene como objeto reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras. Los premios no tienen dotación económica, si bien son muy valorados por los editores por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan, ya que los libros premiados serán expuestos en las ferias internacionales del Libro Liber, Fráncfort y Leipzig.

El jurado ha concedido el primer premio de Obras Generales y de Divulgación al libro dedicado a Gloria Fuertes, con textos biográficos de Jorge de Cascante y un cómic de Carmen Segovia. La valoración destaca su creatividad formal y la combinación de textos, fotografías e imágenes de distintas fuentes para divulgar la trayectoria de la autora. "El libro, en definitiva, logra evocar el espíritu de la autora", señala el fallo.

Por su parte, 'Lorca. Poemas de la naturaleza', editado por Summa Editorial con ilustraciones de Pep Carrió, ha obtenido el primer premio en la categoría de Bibliofilia. El jurado ha destacado la textura del papel, la calidad de la estampación en gofrado, las ilustraciones y la doble protección del ejemplar, que incluye un estuche adicional de metacrilato.

La presencia de Federico García Lorca también destaca en la categoría de Facsímiles, donde 'Sonetos del amor oscuro', publicado por Alvarellos Editora y maquetado por Xacobe Neto Casas, ha conseguido el tercer premio. El jurado ha valorado la recuperación de una edición "insólita y clandestina" del poeta, respetando la sencillez y limpieza de la impresión original.

En la categoría de Arte, el primer premio ha recaído en 'Sonia Navarro. Fronteras y Territorios/Borders and Territories', con textos de Estrella de Diego y María Dueñas, maquetación de UNDERBAU y fotografía de Jesús Madriñán. Editado por La Fábrica Gestión Más Cultura, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el jurado ha resaltado la combinación de materiales y texturas, así como el uso de papel con fibra de algodón en la cubierta y el serigrafiado sobre tela.

El segundo premio de esta categoría ha sido para 'Miradas do camiño/Miradas del camino/Views of the camino', del artista Manuel Quintana Martelo, editado por Teófilo Comunicación, mientras que el tercero ha recaído en 'Diving Clouds', con textos de Lorena Moreno Vera y editado por la Autoridad Portuaria de Santander, con la colaboración del Goethe Institut.

En Bibliofilia, el segundo premio ha distinguido 'Juan Uslé. Notas/Notes', editado por La Fábrica Gestión Más Cultura, y el tercero, 'Alice's Adventures in Wonderland', de Lewis Carroll, con ilustraciones de Felipe Alarcón y publicado por Summa Editorial, con la colaboración de la Lewis Carroll Society of North America.

En Facsímiles, el primer premio ha sido para 'Danza de la muerte', de Editorial Siloé, mientras que el segundo ha reconocido 'Isidorus Hispalensis - Un compendio de ciencia altomedieval', de Incipit Manuscript Ediciones, con la colaboración de la Biblioteca Municipal de Laon.

En la categoría Infantil y Juvenil, el primer premio ha recaído en 'ABC Seoane', de Piu Martínez, Cibrán Rico y Suso Vázquez, editado por Fabulatorio en coedición con la Fundación Luís Seoane. El segundo ha distinguido 'Pataslargas', de Matthias Picard, publicado por Fulgencio Pimentel e hijos, y el tercero, 'Por arte de magia. La apasionante historia de la magia y sus secretos', de Pietro Grandi, editado por Zahorí Books.

Por último, en Obras Generales y de Divulgación, el segundo premio ha sido para 'Eu non canto por cantar. Cancioneiro popular de Galicia', de Manuel Rico y Antón Santamarina, publicado por Fabulatorio, y el tercero para 'La carretera. Una adaptación de la novela de Cormac McCarthy', de Manu Larcenet, editado por Norma Editorial.