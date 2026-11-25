La periodista Mónica Carrillo - EDITORIAL PLANETA

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Mónica Carrillo, que publica este miércoles 'El día menos pensado' (Planeta), ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha pedido rebajar el nivel de "crispación" y de "polarización", recordando que, al margen del resultado en las urnas, al día siguiente todos los españoles tendrán que seguir conviviendo.

"Llamo por supuesto a la participación y al voto porque me parece que es un derecho maravilloso que tenemos en nuestro país y que debemos valorarlo. Y lo que pido es que se rebaje un poco el nivel de crispación, de polarización y de enfrentamiento. Da igual lo que pase el 29 de noviembre, al día siguiente seremos los mismos ciudadanos que tendremos que convivir", ha sostenido la autora en una entrevista con Europa Press.

Carrillo ha señalado que tanto los medios de comunicación como los políticos y las personas con visibilidad pública son "corresponsables" de este clima, pero también ha apelado a la responsabilidad individual del votante para defender sus ideas "sin insultos".

"Sin considerar al otro como un enemigo político. Es una persona que piensa de manera diferente, pero porque tenemos que convivir", ha apostillado.

La presentadora de informativos también ha bromeado con la coincidencia de su lanzamiento literario --fijado para el 25 de noviembre-- con el calendario electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando entre risas que la han "contraprogramado".

No obstante, ha agradecido que la ficción le permita "evadirse" y confía en que la novela sirva también a los lectores para darse "un respiro porque la actualidad viene fuerte".

'El día menos pensado' supone su regreso a la novela seis años después de alzarse con el Premio Azorín por 'La vida desnuda'. En esta ocasión, la escritora sitúa el foco en el proceso de duelo y "reconstrucción" de Lucía, una escritora que tras romper con su pareja --un hombre carismático que ha ido erosionando su autoestima-- sufre un bloqueo emocional y creativo, reflejado en el "síndrome del folio en blanco".

Carrillo ha explicado que no buscaba dibujar a la expareja como un "villano", sino explorar la "dependencia emocional" y las "líneas que pueden cruzar a cierta toxicidad" en un entorno contemporáneo marcado por las redes sociales, donde resulta difícil mantener el "contacto cero".

Asimismo, reivindica el peso transformador de la amistad en la vida adulta, destacando que las personas que se cruzan en momentos difíciles "sirven de asidero" y de espejo, aunque sean vínculos temporales.

Por último, preguntada por la irrupción de la inteligencia artificial en el sector editorial, la autora ha abogado por la cautela y ha rechazado los discursos "alarmistas" o "tremendistas".

"La IA ha venido para quedarse y nos va a aportar muchísimo. Me parece absurdo querer demonizar, veamos cómo encajamos y en cualquier caso el lector será soberano y elegirá los textos que quiere leer", ha concluido.