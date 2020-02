Muere Mary Higgins Clark, reina del misterio y autora de '¿Dónde están los niños?', a los 92 años

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mary Higgins Clark, reina del suspense, ha muerto a los 92 años. La editorial encargada de la publicación de sus novelas en Estados Unidos, Simon & Schuster ha confirmado su defunción a través de su cuenta de Twitter.

It is with deep sadness we say goodbye to the "Queen of Suspense" Mary Higgins Clark, author of over 40 bestselling suspense titles. She passed away peacefully this evening, January 31, at the age of 92 surrounded by family and friends. pic.twitter.com/SoAGqBebRP