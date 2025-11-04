Presentado en Madrid 'Lágrimas de barro', un libro que cuenta desde la 'zona cero' las historias de la dana en Valencia

(I-D) La escritora Carmen Amoraga; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo y el escritor Maxi Roldán, durante la presentación del libro ‘Lágrimas de Barro’ en el Instituto Cervantes, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

'Lágrimas de barro' (2025, Espasa) es un libro escrito por Carmen Amoraga y Maxi Roldán que, desde la 'zona cero' y a través de más de cien testimonios, busca contar lo que fue la dana en Valencia del pasado 29 de octubre de 2024, que arrasó decenas de pueblos en la provincia y acabó con la vida de 229 personas.

Los dos autores de la obra, publicada el pasado 22 de octubre, han presentado este martes su libro en el Instituto Cervantes de Madrid, acompañados por la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien ha definido el libro como un "acta" de lo que ocurrió en Valencia escrita con "rigor periodístico" y con "emoción literaria".

En una entrevista que Amoraga y Roldán concedieron a Europa Press el pasado 21 de octubre, los dos escritores aseguraron que su texto ha sido redactado "a cuatro manos, un cerebro y un corazón" para ofrecer, desde "el respeto, el rigor y la empatía de pertenecer también al 'planeta barro'", una crónica cronológica y geográfica de la dana.

Ambos autores han contado durante el coloquio que vivieron desde muy cerca la jornada de las inundaciones, sobre todo Maxi Roldán (Valencia, 1975) quien sobrevivió aquella noche. "Encontramos cien modos de referirnos al dolor. Fuimos valientes porque ser cobardes no valía la pena. Era necesario porque era imprescindible por la memoria de 229 personas que han muerto y por las que no están del todo vivas", ha señalado Roldán.

Los escritores han asegurado que entre todos los testimonios ha habido tanto personas de la sociedad civil como de las instituciones, aunque han desvelado que desde la Generalitat Valenciana les comunicaron "amablemente" que el president Carlos Mazón no iba ser entrevistado ya que el "proceso estaba judicializado y que no iban a participar".

Por su parte, Amoraga (Picanya, Valencia 1969) ha recordado que en los días posteriores a la dana no se planteó escribir un libro sobre los acontecimientos, aunque después, gracias a la idea de Andrés Vicente Gómez de realizar una película sobre la catástrofe, tomó la decisión de redactar la obra junto a Roldán, con el que ya había escrito antes reportajes sobre la dana.

"El libro tiene historias de héroes formados para ser héroes, pero también tiene historias de personas que hacían todo tipo de profesiones. Son personas que en ese momento tuvieron que tomar decisiones y que esas decisiones les salvaron la vida o no. Nosotros hemos contado todas estas historias sin juzgar, pero no a estos testimonios, sino sin juzgar a la otra pata que sostiene este libro, que es el de las instituciones. Nosotros queremos que los lectores saquen sus propias conclusiones", ha dicho Amoraga.

EL TRABAJO

Durante la entrevista que ambos concedieron a Europa Press el pasado mes de octubre, han recordado que el trabajo ha sido una tarea de recopilación de datos, testimonios y de elaboración, que ha dado como resultado "un relato riguroso y esclarecedor, pero también estremecedor".

"Nos estamos dando cuenta de que el libro provoca a los lectores los dos elementos: causa angustia, pero también les reconcilia porque obtienen información que no tenían todavía. El libro les va agarrando, no lo sueltan", ha señalado Maxi Roldán.

El respeto que ambos autores han tenido hacia los damnificados, entre los que se incluyen, y los voluntarios que desembarcaron tras las inundaciones para prestar ayuda lo sienten igualmente por los lectores: "Lo que nosotros ofrecemos en cada página es un hecho y una hora y esos acontecimientos no comienzan el día 29, sino los días previos, cuando se empiezan a lanzar los primeros avisos".

Mano a mano y muchas veces con llanto --reconocieron--, los autores han recorrido varias veces todos los pueblos arrasados por la dana, "del norte a sur y del este al oeste". Allí se han reencontrado con sus vecinos y han constatado que "la gente tenía muchas ganas de hablar".

"Hemos escrito sobre personas que conocemos, en muchos casos, y también hemos conocido a personas cuya historia tenía que ser escrita. Lo hemos hecho en ocasiones con contención, porque, si la situación desbordó los barrancos, también se desbordaron las personas que querían hablar porque con nosotros sienten una empatía distinta, ya que lo hemos sufrido igual", han rememorado Roldán y Amoraga, que llaman la atención sobre el alto porcentaje de personas --alrededor de un 35%-- que se calcula que sufren estrés postraumático en el área afectada.

EL PAPEL DEL PERIODISMO SEGÚN LOS AUTORES

En la entrevista, Amoraga y Roldán han reflexionado sobre el papel del periodismo en la tragedia. En un primer momento, recuerda Carmen, fue "fundamental" ya que se erigió "en un faro en la oscuridad" para combatir los muchísimos bulos que aparecieron y para dar visibilidad a las necesidades. "Cantidades ingentes de personas recibieron ayuda porque salieron en los medios de comunicación", ha aseverado.

"Ahora mismo --prosigue-- el papel del periodismo sigue siendo fundamental para defender relatos, aunque hay medios que defienden el relato de 'todo se hizo bien y los que lo hicieron mal fueron otros'. Esa perversión del periodismo se da siempre".