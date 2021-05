El retrato de Joan Margarit ya cuelga en la Biblioteca Nacional: "Espero que nos estés viendo desde las estrellas"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional ha celebrado este jueves 20 de mayo el acto de colocación del retrato del Premio Cervantes 2019, Joan Margarit, fallecido en febrero de este año, en el que han participado tanto el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, como la viuda del poeta, Mariona Ribalta.

"Muchas gracias por tu legado, por tu ejemplo, por tu magisterio, hoy espero que nos estés viendo desde las estrellas, te honramos", ha resaltado Uribes, quien ha definido al autor de 'Arquitecturas de la memoria' como alguien que fue muchas personas en una.

"Con el debido respeto y admiración al Premio Cervantes Joan Margarit, al Premio Nacional de Poesía, al arquitecto de las palabras y las esculturas, al padre, al marido, al hermano, al catedrático, al poeta, al hombre bueno. Quiero recordar a todos estos Joan Margarit en estos momentos, Joan fue todo esto y todas estas condiciones le marcaron y definieron", ha indicado Uribes.

En el acto también han estado presentes los hijos de Margarit, Mónica y Carles. El cuadro que pasa a la galería de Premios Cervantes que ya están en la Biblioteca Nacional es una fotografía del artista Carlos Pérez Siquier.

"Decía Joan que sus poemas, escritos en catalán y castellano, que no traducidos, no se enfadaban porque en ambos casos habían salido de la misma mente creadora. De esta manera creo que no le enfadaría al poeta que su ministro, así me llamó una vez y me conmovió y llenó de orgullo, le evocara de manera tan diversa", ha continuado Uribes.

El ministro ha reiterado la "voluntad de comprender su enorme dimensión" respecto a su mirada a temas como la vida, el amor, la muerte, la música, la literatura y, en definitiva, sobre "los sentimientos más humanos".

"Pero no querría que este acto fuese solo un homenaje, ya que al colgar este retrato en la BNE es también un acto vindicativo, un alegato, el de la filosofía y el pensamiento de un poeta sabio", ha concluido.

Posteriormente, la institución ha continuado con el homenaje a través de una mesa redonda bajo el título 'Conversación sobre el poeta y la persona', moderada por la periodista Pepa Fernández y con el periodista Juan Cruz y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Después, escritores y amigos de Margarit como Benjamín Prado, Raquel Lanseros, Elvira Sastre, Martín López Vega, Jordi Gracia, Lola Larumbe y Maria José Rucio han leído versos de 'Animal de bosque', libro póstumo del poeta.