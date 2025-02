Suzie Miller publica 'Prima facie' en español: "Hace más daño la vergüenza que la propia agresión sexual"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora australiana Suzie Miller publica el libro 'Prima facie' en español de la mano de la editorial Seix Barral, una novela sobre la actuación del sistema judicial en casos de agresión sexual. En ese sentido, la autora ha asegurado que la vergüenza por la que pasan las víctimas durante el proceso, hace "más daño" que el propio acto de agresión.

"Les ha pasado a muchas mujeres, esto avergüenza a la víctima, a la mujer: el 'cómo me van a juzgar', ya no solo los jueces, sino también mi propio entorno. Hacen las preguntas implicando que te lo has buscado y eso hace más daño, quizá, que el propio acto de la agresión sexual. La vergüenza internalizada, ese trauma que luego no se pueden sacar de encima, les acarrea un montón de problemas psicológicos", ha asegurado Miller en declaraciones a medios con motivo de la llegada a las librerías de 'Prima facie', este 5 de febrero.

Así, la autora, que trabajó como abogada defensora penalista y de derechos humanos antes de trasladarse a Reino Unido para dedicarse a la dramaturgia, ha añadido que el sistema judicial y las leyes se han diseñado, durante generaciones, alrededor de la sexualidad masculina, sin tener en cuenta el consentimiento femenino.

"La realidad es que, en el sistema judicial y en las leyes que se han aprobado, las mujeres solo forman parte desde hace 30 o 40 años. Por generaciones solo ha habido una perspectiva de lo que es la ley, de a quién hay que proteger, cómo y quién decide (...) y han sido hombres (...) La ley la hemos diseñado alrededor de la sexualidad masculina (...) Cualquier parte implicada (en un acto sexual) puede cambiar de opinión. Claro que esto puede frustrar o puede cabrear, pero no te da derecho a seguir", ha precisado Miller para después asegurar que a los hombres no les "conviene" aceptar que una de las dos partes puede cambiar de opinión. "Si tú tienes acceso a la parte más íntima de la humanidad de una persona, la norma es que eso es un privilegio, no un derecho".

La repercusión de la obra teatral homónima --que en España protagonizaba la actriz Victoria Luengo-- ha conseguido cambiar el modo en que se abordan determinados aspectos legales relacionados con los delitos de agresión sexual en varios países, según ha explicado Miller, e incluso jueces o abogados han tomado de ejemplo su texto para afrontar los procesos.

"Cuando escribí la historia nunca me hubiera imaginado que lo iban a tener para leer los jueces antes de poder actuar en un caso de violación. Me parece increíble, fascinante. Pero uno de los cambios más profundos fue que al día siguiente de estrenar una obra, había una jueza muy seria que me llamó y me dijo que era ella la que escribía las frases que se les dicen al jurado antes de que se reúnan a deliberar, una especie de discurso que hay que dar al jurado. Me dijo: '¿le importaría a usted que utilizara el monólogo literal final de la obra?'", ha recordado.

Precisamente, ha rememorado una anécdota, también al final de una de las representaciones en Australia de la obra, en la que un grupo de 15 adolescentes estudiantes de teatro le reconocieron con "asombro e inocencia" que no sabían que lo que acababan de ver era una violación.

"Desde la más pura inocencia me dijeron que no sabían que eso era violación, con esas palabras. Pensé que ese era el problema, si un chaval de 14 o 15 años se piensa que eso es normal y tiene esta revelación, imagínate. No nos estamos dando ni cuenta de lo que nos ha enseñado esta cultura en la que vivimos (...) Eran chavales encantadores, pero es que no habían entendido ni sabían los matices. A esa edad, en la que seguramente empiezan su vida sexual, es el momento de hablarles para que las chicas o con quien se relacionen, no vayan a ser sometidas a algo que les puede destrozar la vida", ha explicado.

"¡HAY QUE EDUCAR A TODO EL MUNDO! JUECES, NIÑOS, TODOS POR IGUAL"

En ese sentido, Miller ha destacado que el papel de la pornografía en los adolescentes es esencial, ya que tienen acceso "fácil" y ha defendido que todo el mundo tiene que ser "educado".

"Es cuestión de educación, no solo en la escuela sobre lo que es el consentimiento, sino en casa, el porno que ven --porque tienen acceso fácil a la pornografía y no lo utilizan para entretenerse, sino que lo utilizan para aprender, como una herramienta educativa-- (...) ¡Hay que educar a todo el mundo! Jueces, niños, todos por igual. Hay que preguntarse cómo hablamos de sexualidad en un espacio seguro con nuestros hijos e hijas, sobre todo hijos. Para que no descubran cosas y aprendan cosas de manera que no tengan una brújula moral (...) A mi hijo, le dije que el porno es un guión, una película, ficción", ha reiterado.

Precisamente, sobre hablar de la sexualidad o de la ficción que es el porno, hablará Miller en su próxima novela, según ha adelantado la autora.

"Va de la madre de un chico joven al que le acusan de algo, y hay que ver qué pasa. La madre estaba convencida de que ya había hablado con él de estos temas y que tenía todo claro, pero resulta que no. Si hubiera buenos mentores hombres de chicos jóvenes --da igual si es el padre, el tío, el hermano, el primo, profesor...--- para que el chico pueda ser un hombre, como debe ser. Un hombre del mundo, no un hombre del pasado. Y se puede hacer ganándote el respeto de la mujer", ha concluido.