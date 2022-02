'Las trincheras de Dios', de Pedro Miguel Lamet, profundiza en la influencia del factor religioso en la Guerra Civil

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El poeta, escritor y periodista Pedro Miguel Lamet ha publicado su novela histórica 'Las trincheras de Dios' (Mensajero) donde ofrece una mirada alternativa a la Guerra Civil, profundizando en la influencia del factor religioso en la contienda española desde el contexto de la España actual, dividida por la memoria histórica.

El sueño de la protagonista, Milagros Aguilar, es llegar a conocer toda la verdad sobre la Guerra Civil española. Nacida en una familia sevillana conservadora y marcada por la pérdida de seres queridos asesinados durante la contienda, tras estudiar la carrera de Historia, conoce a Jordi Casanova, socialista catalán, que llegará a convertirse en juez de la Audiencia Nacional.

Su matrimonio, del que nacen dos hijos, sufre una crisis por diferencias ideológicas entre ambos: él, implicado en la Memoria Histórica; ella, en la redacción de una tesis doctoral sobre 'El factor religioso en la Guerra Civil'.

El hilo conductor del trabajo de Milagros es la vida de Fernando de Huidobro, un jesuita filósofo, alumno predilecto de Martin Heidegger, que regresa a España para ofrecerse a servir en cualquiera de ambos bandos. Entregado heroicamente a auxiliar a las víctimas, fueran del bando que fueran, decide, desde su experiencia como capellán de la Legión, denunciar al alto mando por el modo de ejecutar los fusilamientos de jóvenes milicianos, hasta que muere víctima de un obús procedente del fuego amigo.

La novela discurre entre la redacción de la tesis de Milagros y sus conflictos familiares, en una España contemporánea preocupada por la revisión histórica del pasado.

PONER UN GRAMO DE RECONCILIACIÓN

"Mi novela pretende poner un gramo de serenidad y reconciliación en las nuevas trincheras intelectuales que parece enfrentar hoy de nuevo a los partidos y con ellos a los españoles, a veces de forma simplista o revanchista", ha explicado el autor.

Según precisa, se trata de un proyecto que acariciaba desde hace años pero sobre el que abrigaba "cierto miedo" porque las obras que ha leído mayoritariamente "enfocan el tema desde la óptica de uno de los dos bandos", algo que achaca a que quizá se carezca "del tiempo y la ecuanimidad suficiente para evitar los apasionamientos y partidismos, incluso entre los historiadores".

El escritor recuerda que se educó y pasó parte de su vida en pleno franquismo y dentro de la Iglesia, "donde parecía estar muy claro quiénes eran los buenos y quiénes los malos". "Ahora --añade-- se diría que estamos en las mismas, solo que, exactamente al revés, no sin cierto revanchismo".

Entonces, se planteó si no había "un punto medio", si no había "en los dos bandos gente bienintencionada" e investigó sobre la existencia de una "tercera España más moderada que ya entonces no quería una guerra entre hermanos y pretendía el diálogo y la reconciliación".

Pedro Miguel Lamet (Cádiz, 1941) ha publicado 50 libros de muy diversos géneros, desde la poesía a la novela, pasando por la biografía, la historia, el ensayo y el periodismo. Fue director del semanario Vida Nueva y ha sido columnista de diversos periódicos, emisoras y revistas. También impartió clases de Estética y Cinematografía en varias universidades y ha obtenido ocho premios periodísticos y literarios.

Destacan ocho poemarios, entre ellos: 'Génesis de la ternura' y 'Como el mar a la mar', recogidos en sus antologías 'El mar de dentro' y 'La luz recién nacida'; los ensayos 'La seducción de Dios', 'Cartas a Marian' y 'La santa de Galdós'; su estudio sobre los confesores reales 'Yo te absuelvo, majestad'; las biografías 'Pedro Arrupe', 'Juan Pablo II: hombre y papa', 'Díez Alegría, un jesuita sin papeles' y 'Azul y rojo: José María de Llanos' junto a su contribución a la de monseñor Romero, 'Romero de América'.

De su obra narrativa cabe señalar sus prosas poéticas 'Desde mi ventana' y 'Fotos con alma'; los relatos 'Las palabras calladas' y 'Las palabras vivas'; la novela 'Deja que el mar te lleve' y las novelas históricas 'El caballero de las dos banderas' y 'Para alcanzar amor', ambas sobre Ignacio de Loyola; 'El esclavo blanco', 'Duque y jesuita: Francisco de Borja', 'No sé cómo amarte: María Magdalena', 'El aventurero de Dios: Francisco de Javier', 'El último jesuita', 'El resplandor de Damasco: Pablo de Tarso', 'El tercer rey: cardenal Cisneros', 'El retrato secreto de Jesús de Nazaret' y 'La noche enamorada', sobre san Juan de la Cruz.