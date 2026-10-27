Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras: "Hago preguntas muy difíciles a la IA y la vuelvo loca por completo"

El escritor Enrique Vila-Matas - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas, de 78 años y galardonado este martes con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, ha agradecido la distinción y ha reflexionado sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la rueda de prensa celebrada tras conocerse el premio: "Le hago preguntas muy difíciles. Muy difíciles. Y la vuelvo loca por completo", ha dicho.

El autor también ha ironizado sobre que la ve "muy desorientada" porque ha llegado a decirle que existe una calle en Barcelona con su nombre o le ha tenido que corregir sobre el número de traducciones de sus libros.

NI METALITERATURA NI AUTOFICCIÓN, "ÚNICAMENTE FICCIÓN"

"La literatura siempre está ahí para ayudar a no aburrirme", ha dicho también en acto celebrado en la librería +Bernat de Barcelona. En este sentido, ha asegurado que su visión de la literatura es lúdica, y que conceptos que se le asocian como la metaliteratura o la a autoficción no existen: "Lo que hay únicamente es ficción".

Sobre cómo se ha enterado del galardón, Vila-Matas ha explicado que ha recibido una llamada al móvil que le ha parecido que "no era de fiar" porque si no reconoce el número no contesta y que ha resultado ser la directora general del Libro, María José Gálvez, para comunicarle el premio.

En este sentido, ha agradecido todo galardón que le llegue, y ha recordado que Juan Marsé le decía que veía la realidad como si fuera fraudulenta: "Siempre desconfío de lo que escribo, desconfío de la realidad, desconfío de todo. No desconfío de este premio porque lo voy a cobrar".