Viví Escrivá, Premio Nacional de Ilustración: "No renuncio a ser dibujante"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Victoria Escrivá Palacios (Viví Escrivá), galardonada con el Premio Nacional de Ilustración 2021, ha asegurado este jueves 17 de junio que ha recibido el premio con una "enorme alegría" y afirma que le servirá de incentivo para seguir trabajando con sus ilustraciones.

"Espero que esto sirva para el futuro. Llevo muchos años en esta profesión y no renuncio a ser dibujante. Tengo tres hijas y un marido, soy hija de pintores y hermana de pintores y esto me encanta, me gusta mucho pintar", ha señalado en declaraciones a Europa Press la galardonada.

Con más de 50 años en la profesión, Escrivá ha reconocido que no esperaba ya recibir este premio. "Soy un poco tímida y tengo además siempre un poco de miedo por si me va a tocar un premio. Cuando me han llamado para decirme que me lo daban lo primero que he pensado es '¡hombre, qué suerte tengo!", ha señalado con humor.

De hecho, ha reconocido que hasta este mismo día desconocía que el premio tuviera dotación económica (20.000 euros). "El premio podía haber sido una gaseosa, que para mí es igual", ha añadido.

Con numerosos trabajos para literatura infantil, Escrivá ha descrito su labor como la de "hacer dibujos para mayores que eran de niños y viceversa". "Todavía sigo haciendo lo mismo y me encanta", ha concluido, para hacer un llamamiento a la lectura. "Haría falta leer más", ha añadido.