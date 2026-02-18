La Reina apoya la 'Alianza por la Lana', proyecto para recuperar la industria como "medio de vida y material de futuro"

Alberto Fesser, presidente de La Fábrica y Fundación Contemporánea, y la Reina Letizia durante la presentación oficial de la “Alianza por la Lana”, que se llevará a cabo en el marco del Madrid Design Festival 2026, celebrada en la Institución Libre de Ens - José Oliva - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha asistido este miércoles al acto de presentación de la 'Alianza por la Lana', una iniciativa multidisciplinar que reúne a más de 450 profesionales, empresas e instituciones para reivindicar su valor cultural y económico no solo como tradición, sino como "medio de vida y material de futuro".

El acto, celebrado en la Institución Libre de Enseñanza dentro del marco del Madrid Design Festival, supone la consolidación de este proyecto al que la Reina --que ha acudido con un traje de lana fina merina de la firma Oteyza-- ya mostró su apoyo el pasado mes de abril al recibir en Audiencia Real a sus promotores.

La Alianza surge con el convencimiento de que el diseño es una disciplina tangencial con capacidad para impulsar la recuperación de la industria lanar, un material clave en la historia sociocultural de España y con una gran capacidad para vertebrar el territorio.

"España ha pasado de contar con más de 20 millones de ovejas en la década de los años ochenta a 13,7 millones en 2023, una reducción que ha impactado directamente en la producción lanar y en la pérdida progresiva del tejido industrial vinculado al sector, denuncia la Alianza.

La plataforma pretende conectar el sector primario con la industria contemporánea. Ganaderos, pastores, diseñadores y grandes marcas trabajan conjuntamente para devolver a la lana su papel estratégico en la vertebración del territorio y la economía rural.

"En los últimos meses hemos desarrollado un ejercicio continuado de encuentros, entrevistas y conversaciones con instituciones y agentes clave. Hemos podido dialogar con distintas organizaciones gubernamentales, con grandes empresas del sector textil de nuestro país, con profesionales de distintos ámbitos del diseño y de la moda, y con responsables de instituciones y marcas de referencia. Este proceso nos ha permitido incorporar nuevos enfoques, detectar oportunidades reales, retos y posibilidades concretas de cada sector implicado", ha señalado el director de la Alianza, Álvaro Matías.

'METAMORFOSIS'

Durante la presentación se ha dado a conocer 'Metamorfosis', la primera acción práctica de la Alianza, una acción que tratará de regenerar el paisaje desde la figura de la oveja. En concreto, este proyecto piloto monitorizará seis rebaños con más de 1.400 ovejas en distintos puntos de España para demostrar con datos verificables que el pastoreo extensivo es rentable y sostenible.

La iniciativa incluye sistemas de geolocalización y trazabilidad completa desde la esquila hasta el producto final, con el objetivo último de aumentar la cabaña ganadera y prevenir desastres naturales como los incendios.

El evento ha contado con voces representativas de toda la cadena de valor, como la ganadera en extensivo Nélida Roiz; el director de Public Policy Spain & Portugal de Amazon, Christoph Steck; la presidenta de la Fundación Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez; y el veterinario Félix Oliver Avilés. Actualmente, las prácticas de la Alianza se extienden ya por diez comunidades autónomas, buscando consolidar una red que articule todo el territorio nacional.