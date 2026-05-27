La 33 edición del Ciclo de Lied del Teatro de la Zarzuela y CNDM ofrecerá ocho recitales entre octubre y junio

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MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y el Teatro de la Zarzuela han presentado este miércoles la programación de la XXXIII edición del Ciclo de Lied, en la que se ofrecerá ocho recitales entre el 6 de octubre de 2026 y el 14 de junio de 2027, protagonizados por algunas de las voces y pianistas más destacados del panorama internacional.

La nueva edición combina el repertorio del lied alemán con la mélodie francesa, el repertorio británico y español, así como proyectos de especial singularidad artística. La inauguración del ciclo tendrá lugar el 6 de octubre de 2026 con la soprano Christiane Karg y el pianista Malcolm Martineau, con un programa titulado 'Jugendstil Lieder / Belle Époque', que propone un recorrido por la modernidad vocal de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El recital reunirá obras de Amy Beach, Claude Debussy, Arnold Schönberg, Alma Mahler, Gustav Mahler, Richard Strauss y Alban Berg, en un arco estético que transita desde el simbolismo francés hasta la Segunda Escuela de Viena.

El 26 de octubre de 2026, el tenor austríaco Andreas Schager cambia de registro para adentrarse en el Lied y ofrecer una lectura de 'Die schöne Müllerin' (La bella molinera) de Schubert. La representación será junto a Guillermo García Calvo al piano.

El 30 de noviembre de 2026, el tenor Ian Bostridge regresará al ciclo, junto a Julius Drake, con un programa que combina obras de Gustav Mahler, como los icónicos 'Des Knaben Wunderhorn', con piezas de Benjamin Britten, como una selección de canciones del ciclo 'Who Are These Children?'.

El 15 de febrero de 2027, el tenor Julian Prégardien y el pianista Kristian Bezuidenhout ofrecerán una interpretación de 'Winterreise' de Franz Schubert. Anteriormente, el 24 de enero de 2027, la soprano Adriana González y la mezzosoprano Marina Viotti, junto al pianista Iñaki Encina Oyón, debutan en la programación con un recital a dos voces que explora el repertorio francés para dúo vocal, con obras emblemáticas de Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Cécile Chaminade, Pauline Viardot, Charles Gounod, Camille Saint-Saëns, entre otros.

El 2 de febrero de 2027, la mezzosoprano Anja Mittermüller debuta en el ciclo junto al pianista Richard Fu, con un programa magnético y multicultural que une el lied de Franz Schubert con la tradición española, a través de Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla, además de obras de Gabriel Fauré, Henri Duparc y Richard Strauss. El repertorio muestra así diferentes facetas del lied.

REPERTORIO ALEMÁN Y CIERRE DEL CICLO

El 6 de mayo de 2027, la soprano Julia Kleiter y el pianista Gerold Huber presentarán un programa que combina obras de Richard Strauss, Carl Loewe y Robert Schumann, con especial atención a 'Frauenliebe und Leben', una de las grandes narraciones musicales del romanticismo alemán, así como un amplio recorrido por el lied straussiano.

El cierre del ciclo será el 14 de junio de 2027, cuando el barítono español José Antonio López y el pianista Malcolm Martineau clausurarán la temporada del XXXIII Ciclo de Lied con el broche de que abarca desde la melancolía de Schubert hasta un rico recorrido por la música española (Mompou, García Abril y Montsalvatge), que incluirá además el esperado estreno absoluto de tres canciones de Miguel Huertas-Camacho.