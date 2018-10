D'Arcy Wretzcky ataca a Billy Corgan: "Creo que puede tener un tumor cerebral, siempre ha sido insufrible"

Actualizado 14/02/2018 15:13:38 CET

Desde que la bajista D'arcy Wretzcky dijera que la habían dejado de la reunión de los miembros originales de Smashing Pumpkins, el culebrón no hace más que crecer. Incluso llegó hasta tal punto que este lunes el grupo comandado por Billy Corgan difundió un comunicado explicando que era ella quien no había respondido a sus llamadas.

Posiciones claramente encontradas, sin duda, mientras se espera para este jueves el anuncio oficial del regreso al grupo del guitarrista James Iha y el batería Jimmy Chamberlin, conformado así una alineación con tres cuartas partes de sus integrantes iniciales. Aún falta saber si habrá cuarto miembro y quien será, aunque todo parece indicar que será Jeff Schroeder, escudero de Corgan desde 2007.

Para echar aún más leña al fuego, ahora D'arcy se ha despachado de lo lindo en una entrevista con Alternative Nation en la que desmiente que hubiera sido alguna vez invitada a esta reunión. "Es una mentira total, él nunca me invitó a nada", zanja la bajista, quien explica además que quiso tocar con Corgan durante alguna actuación de su última gira en solitario, pero no lo consiguió porque siempre le respondía con evasivas.

"Yo le escribía en plan '¿dónde estás idiota?' Y él respondía diciendo 'oh, en Nueva York, la gira empezó'. Luego yo volvía con '¿dónde estás ahora?' y me contestó 'oh, la gira acabó, te la perdiste'. Él piensa que es un privilegio para cualquiera estar en su presencia", apunta la bajista.

Y aún añade: "Cuando James Iha tocó con la banda en 2016, alguien le dijo que yo quería hablar con él y le dio mi número. Me llamó y me dejó un mensaje. Yo pensaba que quería hablar conmigo y él pensaba que yo quería hablar con él, fue divertido.

Es entonces cuando D'arcy va más allá, se enfada todavía un poco más y se refiere a las opiniones políticas de Corgan, "locuras como que apoya a Trump". "¿Qué? Lo de cambiar de forma de ser... honestamente creo que puede tener un tumor cerebral. Siempre ha sido insufrible".