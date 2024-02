Adele suspende los conciertos de marzo de su espectáculo en Las Vegas por problemas con su voz

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante británica Adele ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que "suspende temporalmente" los 10 conciertos que tenía planeados para este mes de marzo en su espectáculo Weekends with Adele en Las Vegas por problemas de salud que le han afectado a la voz.

La artista, que comenzó con estos conciertos en noviembre de 2022 y que se extenderán hasta junio de 2024, ha explicado que debe "tomarse un respiro" y que los médicos no le han dado otra opción que "descansar", lo que afecta a las actuaciones del 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de marzo, según ha explicado en el comunicado la artista.

También ha añadido que los últimos conciertos los ha dado "enferma" y que no ha tenido la oportunidad de "recuperar la salud antes de los siguientes".

"Desgraciadamente tengo que tomarme un tiempo y poner en pausa mi residencia en Las Vegas. Ya estaba enferma al final de esta última etapa (enero y febrero) y durante toda la pausa. No he tenido la oportunidad de recuperarme completamente antes de que se reanudaran los espectáculos y ahora estoy de nuevo enferma, lo que desgraciadamente ha afectado a mi voz. Por eso, los doctores me han ordenado que no tengo otra opción que descansar", ha añadido Adele.

Aun así, ha explicado que los conciertos se pospondrán a otras fechas y ha asegurado que ya está "trabajando en los detalles".