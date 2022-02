Aitana, Bunbury, C.Tangana, Love of Lesbian, Niña Pastori o Camilo, entre los nominados a los Premios Odeón 2022

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aitana, Bunbury, C.Tangana, Love of Lesbian, Niña Pastori o Camilo son algunos de los nominados, en sus respectivas categorías, en los Premios Odeón 2022, que se entregarán el próximo 15 de marzo en una ceremonia virtual que se podrá seguir en directo a través de la plataforma Twitch.

Durante la emisión desfilarán destacados influencers y músicos que desvelarán los premiados de la noche. También, los artistas premiados más destacados participarán de este encuentro donde no faltará el contacto con los fans, la música ni el divertimento, como señalan sus impulsores.

Los Premios Odeón están organizados por AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y reconocen a los artistas y grabaciones más destacadas de 2021. Las votaciones están abiertas al público y pueden realizarse a través de la web de los premios (www.premiosodeon.com).

Los premios amplían este año el número de categorías. Así, se incorporan nuevos reconocimientos, como los premios a la canción, el álbum y el artista revelación para el género latino e internacional. También habrá un premio para las mejores canciones de rock, flamenco y música alternativa. Finalmente, se premiará a la canción y al álbum más exitosos del año, indistintamente de su género musical.

En total se entregarán hasta un total de 33 galardones, incluyendo un premio honorífico a la carrera de un artista y un premio a la gira del año.

Así, en la categoría de Canción del Año compiten C.Tangana/Gipsy Kings/Nicolás Reyes/Tonino Baliardo con 'Ingobernable'; Daviles de Novelda, con 'Flamenco y bachata'; Lola Indigo/Tini/Belinda con 'La niña de la escuela'; Marc Seguí/Rauw Alejandro/Pol Granch con 'Tiroteo (remix)'; Rosalía/The Weeknd con 'La fama' y Zzoilo/Aitana con 'Mon amour (remix)'.

En Album del Año los candidatos son Alejandro Sanz con 'Sanz', Bad Gyal con 'Warm up', C.Tangana con 'El madrileño', Dani Martín con 'No, no vuelve', Fito & Fitipaldis con 'Cada vez cadáver' y Zahara con 'Puta'; y en Mejor Artista Pop, Aitana, Alejandro Sanz, C. Tangana, Dani Martín, Malú y Nil Moliner; en Mejor Artista Pop, Bunbury, Fito & Fitipaldis, La M.O.D.A., Leiva, Mägo de Oz y Robe.

En Mejor Artista Alternativo, compiten Izal, Lori Meyers, Love of Lesbian, Najwa Nimri, Zahara y Zoo; en Mejor Artista Flamenco, Miguel Campello, Miguel Poveda, Niña Pastori, Paco Candela, Rafael Riqueni y Soleá Morente; en Mejor Artista Internacional, Adele, Coldplay, Ed Sheeran, Justin Bieber, Olivia Rodrigo y Taylor Swift y en Mejor Artista Latino, Anuel AA, Camilo, J. Balvin, Justin Quiles, Karol G y Rauw Alejandro, entre otras candidaturas.