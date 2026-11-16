Alcalá Norte presenta su álbum 'Dejémoslo como estaba' en el Movistar Arena el 20 de febrero

El grupo Alcalá Norte durante una entrevista para Europa Press, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Alcalá Norte presentará su segundo álbum, 'Dejémoslo como estaba', en el Movistar Arena el próximo 20 de febrero de 2027. Según ha informado la promotora Last Tour, será el primer concierto de la gira que acompañará el lanzamiento del disco.

"La plaza de toros de Las Ventas tiene aluminosis: allí no se puede tocar, y nosotros no queremos ir mucho más lejos. Por suerte, dos autobuses de la EMT, el 146, desde la Quinta de los Molinos, y el 21, desde El Salvador, conectan nuestro barrio con la plaza de Felipe II. Allí se yergue el Movistar Arena. Y allí será forzoso presentar nuestro segundo álbum", ha explicado Álvaro Rivas, voz principal del grupo.

Del nuevo trabajo se han publicado los sencillos 'El hombre planeta', 'Los llamados pitagóricos' y 'El endemoniao'. Según la promotora, estos adelantos ofrecen una muestra del conjunto del álbum, en el que mantiene su sonoridad postpunk e incorpora un mayor peso de los sintetizadores, a cargo de la teclista Laura, con un resultado de carácter orquestal.

El disco se ha grabado en el Estudio La Cafetera de Madrid, donde Pablo Fergus acoge a la banda junto a su socio, Carlos Elías, guitarrista de la formación. La producción vuelve a correr a cargo de Fergus y del propio grupo, como en su trabajo anterior. En el álbum participan también el baterista Barbosa y el bajista Admin.

Las letras abordan temáticas como la defensa de la Revolución Francesa frente a las tropas del Antiguo Régimen o las raíces del nihilismo activo y sus consecuencias. Según la banda, todas las historias comparten un mismo escenario, la Ciudad Lineal ideada por el urbanista Arturo Soria, en el barrio madrileño del que procede el grupo.

El proyecto cuenta además con un trabajo gráfico de Carle Naide, autor de la portada del LP y de una serie de catorce ilustraciones sobre el álbum. La inspiración de esta propuesta pictórica es el pintor Francisco de Goya, cuya obra 'Riña en la Venta Nueva' ha sido la inspiración para la canción que cierra el disco, que lleva el mismo nombre.