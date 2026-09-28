Arde Bogotá lanza su tercer disco y se pronuncia sobre las protestas por la vivienda: "Cambiará la conciencia social"

1120929.1.260.149.20260928163109 La banda musical Arde Bogotá durante una entrevista para Europa Press, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Arde Bogotá presenta su nuevo disco ‘Manufacturas del club de la gente sola’, que incluye 11 canciones y se lanzará oficialmente el 2 de - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá lanza su tercer disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' (Sony Music), que saldrá a la venta este 2 de octubre, en un momento que coincide con una oledada de movilizaciones relacionadas con la vivienda.

"La vivienda debería ser un derecho garantizado y creo que gracias a las movilizaciones que está habiendo estos días la conversación va a cambiar en nuestra sociedad", ha afirmado Antonio García, voz y guitarra del grupo Arde Bogotá, en una entrevista con Europa Press ante el lanzamiento de su nuevo trabajo.

Aunque García ha reconocido no saber "hacia dónde van a ir políticamente" estas protestas ni "cuál va a ser el resultado", ha recordado que ha habido en España "grandes movilizaciones que han cambiado la conversación", por ejemplo, sobre "cómo debe ser la conciencia de género de hombres y mujeres".

"Yo creo que esto va a cambiar la conciencia de cómo debemos entender la vivienda el mercado de la vivienda y qué tipo de sociedad queremos y en qué lugar queremos vivir así que nada, ojalá que sea para mejor", ha indicado al ser preguntado sobre las movilizaciones de los últimos días, cuyo detonante fue el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años de su vivienda de Madrid.

"HAY MÁS PRESIÓN FUERA, PERO TAMBIÉN MÁS LIBERTAD"

Sobre el título de su nuevo trabajo --'Manufacturas del Club de la Gente Sola'-- el bajista, Pepe Esteban, ha señalado que se trata del nombre de una empresa ficticia que crearon en base al álbum y que trabaja en fabricar "un corazón que tenga la capacidad de no sentir las cosas que no te apetece".

Esteban ha hablado de la "presión" detrás de este proyecto. Según ha explicado, en el momento de hacerlo "nunca" habían tenido tanta repercusión, "tanta gente escuchándote o tanta gente mirándote o ese tipo de cosas". Si bien ha hecho hincapié en que el grupo hace "lo que le da la gana", sí que ha admitido que les surgieron ciertas dudas durante la grabación.

"A mí, por ejemplo, cuando más lo sufrí fue el momento de grabar el disco. Lo grabas y dices, hostia, ya está, ya lo hemos hecho, esto es suficiente, pero ¿esto le va a parecer bien a todo el mundo? A nosotros ya nos parece bien, ¿pero podemos seguir llenando la nevera?", ha recordado.

Por su parte, el guitarrista, Dani Sánchez, ha añadido que "cada vez hay más presión fuera, pero también más libertad". "Hay un equilibrio donde el local de ensayo es un espacio más seguro y más libre", ha indicado.

GIRA EN SALAS: "CERCANO Y HUMANO"

El nuevo trabajo de la banda de Cartagena (Murcia) se podrá disfrutar en una gira por salas que pasará por Vigo, Gijón, Granada, Málaga, Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Para ello, se han escogido salas cuyas características permiten montar este espectáculo y acercar banda y público hasta prácticamente borrar sus límites.

La gira comenzará en Vigo (29 de octubre- Hall Auditorio Mar de Vigo), Gijón (30 de - Gijón Arena), Granada (5 de noviembre- Industrial Copera), Málaga (6 de noviembre- París 15), Madrid (26 y 27 de noviembre- La Riviera), Valencia (3 de diciembre- Palau Alameda), Alicante (4 de diciembre- Marmarela) y Murcia (Sala Mamba! , los días 11 y 12 de diciembre).

Para conseguir entradas, los fans de la banda tuvieron que acudir a la taquilla de la sala. Al respecto, Pepe Esteban ha apuntado que querían presentar su trabajo en un sitio "cercano, humano" y que desde el primer momento le pareció una idea "muy romántica" recuperar esta costumbre de venta de entradas.

"Queríamos que fuera gente que realmente quería ir (...) También de esta manera no se elimina totalmente esa reventa masiva que hay de gente comprando para sacar beneficio, pero se reduce de forma drástica porque el que hace una cola quiere ir a verte no quiere ir a sacar beneficio de esto", ha recalcado.

Por su parte, Dani Sánchez ha apuntado que los artistas deben "plantearse, debatir y poner su granito de arena" para contrarrestar el problema de las reventas. "Seguramente en algún momento demos con la tecla de cómo solucionar un problema que nos daña a todos. Nosotros también somos consumidores de música y vivimos todo eso", ha lamentado.

En la misma línea, Antonio García ha añadido que el grupo "hará la reflexión" sobre si volver a poner en marcha medidas como la venta de entradas en taquilla ante una gira más grande o un recinto mayor. "La experiencia nos ha enseñado muchas cosas, ha tenido muchas cosas muy bien y otras cosas que cambiaríamos. Entonces hay que seguir pensando en formas de cómo hacer que esta industria sea un lugar un poco más humano", ha indicado.

VUELTA A LO ANALÓGICO, "PALIATIVO" EN MUNDO "DE ANSIEDAD CONSTANTE"

García ha señalado que no sabe si hay una "reivindicación" de lo analógico detrás de 'Hervideros Gira Vibra Mahou', pero que "sí que es verdad" que la banda se ha "aficionado" a lo analógico en la producción de este álbum. "Cada vez tenemos más amplificadores, todo el proceso de grabación ha ido hacia lo analógico. El disco se llama Manufacturas. Creo que nos hemos aficionado. Supongo que sin querer está contaminando todo lo que hacemos en buen sentido", ha recalcado.

Por esta parte, José Ángel Mercader --el batería del grupo-- ha hecho hincapié en que volver a lo analógico es "sólo una respuesta de llevar la vida con más tranquilidad" ante un mundo "de ansiedad constante, de inmediatez, de enseñarlo todo". "Es bueno hacer las cosas con calma, establecer una serie de pasos, encontrar una manera más tranquila de vivir, de echar una foto de escuchar la música, de seguir recetas y que no te lo haga todo la 'air fryer'. Y este disco juega un poco a eso también", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que la forma que tuvo Arde Bogotá de promocionar el 'single' --'Instrucciones'-- fue exponiendo la letra manuscrita de la canción en el Instituto Cervantes de Madrid en el marco de la exposición 'Las mejores letras de canciones en español'.

"Y es como, oye, quizás tienes que sacar un hueco no para leer la noticia, sino para ir a verlo. O sea, creo que sin querer es una especie de paliativo inconsciente de una sociedad cada vez más orientada a la tecnología, el hecho de ir hacia el lado contrario y encontrar la manera correcta de que los dos mundos convivan", ha subrayado.

ROCK CON "TINTE" ESPAÑOL

Por último, Dani Sánchez ha hablado sobre cómo la banda siempre está buscando "cosas nuevas". La producción de este tercer álbum les pilló viajando por otros países, donde se dieron cuenta de que tenían "su propio rock, pero con tintes que les caracterizan de su folclore, su tradición", etc.

"Queríamos encontrar eso dentro del rock español sin caer mucho en los clichés de lo que incluso ya se ha hecho, y que suene a Arde Bogotá pero que suene un poquito más español. Creo que es en este momento lo que hemos sabido hacer entre los cuatro. No sé si hay canciones que se reconoce un poco más y otras menos, pero traer cosas del flamenco, del pasodoble y de esas influencias de tradición española es algo que nos rondaba y que hemos querido experimentar", ha zanjado.