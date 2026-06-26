La "autoridad creativa" de BTS y su contacto con fans los convierten en estrellas mundiales, según expertos

Archivo - BTS, Seul, Corea del Sur, a 21 de marzo de 2026. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo surcoreano BTS trae este 26 de junio al Estado Riyadh Air Metropolitano 'Arirang', su 'tour' mundial tras el parón del grupo por el servicio militar con el que según 'Billboard' sus integrantes y el sello discográfico del que forman parte --BigHit/Hybe-- podrían llegar a ganar por esta gira más de 1.000 millones de dólares (unos 858 millones de euros). En declaraciones a Europa Press, varios expertos han reflexionado sobre el por qué del éxito global de esta banda y lo que significa para Corea del Sur.

BTS es el acrónico de 'Bangtan Sonyeondan', es decir, 'Beyond the Scene' o 'Más allá de la escena'. Cuenta con siete integrantes: Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook y el líder del grupo, RM. Desde su début en junio de 2013, la banda ha sacado al mercado más de 30 álbumes entre álbumes de estudio, sencillos y EPs y recopilatorios.

En la actualidad, la banda tiene más de 37 millones de oyentes mensuales en Spotify y ocupa el doceavo lugar en la lista de artistas más escuchados de la historia de la plataforma. Rompe récords de manera habitual, en gran parte gracias al entusiasmo de sus fans (las ARMY) y acumula además una larga lista de victorias en premios internacionales.

Al margen de ello, sus integrantes también han aprovechado su fama para posicionarse en favor de ciertas causas. Por ejemplo, el grupo se asoció con UNICEF para su campaña 'Love Myself' contra el abuso de niños y adolescentes y recurrentemente toca el tema de la salud mental tanto en sus canciones como en las intervenciones públicas de sus miembros.

"AUNQUE REPRESENTAN A COREA DEL SUR, TRASCIENDEN FRONTERAS"

El periodista Hark-Joon Lee, uno de los autores de 'K-Pop idols: cómo se fabrica un género global' (Editorial Malpaso), indica que hoy en día se podría considerar a BTS como "embajadores culturales" de Corea del Sur y del K-Pop, si bien ni los miembros "buscaron este papel" en un principio ni el gobierno coreano "los creó con ese propósito". "Aunque BTS representa a Corea del Sur, es también un grupo global que trasciende las fronteras nacionales", ha incidido en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, "no cabe duda" que el grupo "se benefició del sólido programa de formación, la puesta en escena, la producción visual, el contenido digital y la comunicación con los seguidores que la industria del K-Pop había desarrollado a lo largo de muchos años". Sin embargo, la banda "aportó algo propio", participando activamente en la creación de su música. Asimismo, mantienen una comunicación "directa y constante" con los fans.

"El sistema del K-pop contribuyó a crear a BTS, pero BTS también ayudó a transformar dicho sistema. Considero que, incluso sin BTS, habría terminado surgiendo una estrella mundial del K-Pop; no obstante, es probable que el proceso hubiera llevado mucho más tiempo", ha explicado.

El periodista cree que es "probable" que los miembros experimentaran "parte del control y la presión habituales en la industria" --lado oscuro que también aborda en el libro, en el que sigue el caso del grupo Nine Muses--. Sin embargo, también opina que hoy en día sería "muy difícil" que tuvieran el mismo trato. "Ahora poseen un poder de negociación y una autoridad creativa mucho mayores", ha resaltado.

Aún así, incide en que esta "mayor libertad" no implica una menor presión y que, al gozar de tanta fama, "un error menor" por parte de los miembros puede llegar a convertirse en una "controversia internacional". En este sentido, establece un paralelismo con las estrellas de Hollywood y los deportistas de élite mundial. "La forma puede variar, pero todo ello forma parte del sistema global de estrellas", ha aclarado.

De manera más general, Hark-Joon Lee explica que él no cree que el K-Pop sea un género musical "fijo", sino que lo define más como "un fenómeno cultural único" que "combina formación, actuaciones, moda, vídeos musicales, narración de historias, contenido digital y una participación activa de los seguidores".

"Para mí, uno de los aspectos más significativos del 'Hallyu' (la ola coreana) es que la cultura de un país pequeño puede llegar a todo el mundo. Esto demuestra que la cultura popular global puede volverse más diversa. La próxima gran ola cultural podría provenir de la India, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, África o cualquier otro país pequeño. En este sentido, el K-Pop no representa únicamente un éxito coreano; constituye también un ejemplo importante para otras culturas no occidentales y de menor tamaño", ha indicado.

"VALOR DE MARCA DE COREA DEL SUR"

Por su parte, el director del Máster en Marketing Digital de la Universidad Europea de Valencia, Chema Lamirán, ha opinado que se puede considerar "al 100%" a los integrantes del grupo como embajadores culturales de Corea del Sur.

"En marketing esto se llama Brand Equity (valor de marca). BTS no vende solo música; vende el estilo de vida coreano. Logran algo muy importante, que ningún diplomático consigue: conexión emocional. Hacen que millones de jóvenes quieran aprender coreano, comer su comida y viajar al país de forma orgánica. Al igual que durante estos días EEUU vende 'su mundial', Corea vende su estilo de vida Kpop donde BTS son el mejor exponente", ha señalado.

En líneas generales, hace referencia a cómo el gobierno coreano decidió, tras la crisis de 1997, que la cultura sería "su principal producto de exportación". Para ello, creó agencias públicas (como el KOCCA) para financiar la música y los K-dramas, y diseñaron incentivos fiscales para rodar allí. "El gobierno pone el dinero y la infraestructura; las empresas privadas ponen el talento. Es una alianza público-privada perfecta, que redunda en el valor de Brand-equity de la marca Corea del Sur", ha detallado.

"UNA DE LAS GRANDES PUERTAS DE ENTRADA A LA CULTURA COREANA"

Desde el Centro Cultural Coreano también consideran que los integrantes de BTS pueden ser considerados como embajadores culturales de Corea del Sur e indican que el grupo ha sido "una de las grandes puertas de entrada a la cultura coreana para muchísimas personas".

Así, inciden en el papel del público "mayoritariamente joven" que, a raíz de la banda, termina interesándose por el idioma, la historia, el cine, la gastronomía o las tradiciones de Corea, fenómeno que ven reflejado en iniciativas como el Concurso K-Pop en España, un concurso gratuito que el centro celebrará el próximo 5 de julio a las 12:00 horas en el Teatro Gran Vía con un jurado conformado por Howon y Aaron, miembros de la banda W24, y Nob, bailarina de Ladybounce.

A su vez, señalan que Corea del Sur lleva "años" desarrollando sus industrias culturales y apostando por la creatividad y la calidad de producción. Además, apuntan a fenómenos como la expansión de las plataformas digitales y el interés de públicos de todo el mundo, que a su juicio ha facilitado que las propuestas culturales coreanas "lleguen a audiencias cada vez más amplias".

"Series como 'El juego del calamar', grupos como BTS o producciones de animación como 'K-Pop Demon Hunters' son solo la parte más visible de un fenómeno mucho más amplio. Cada vez más personas descubren Corea a través de la música o las series y, a partir de ahí, se interesan por otros aspectos de su cultura", han explicado.

En este sentido, transmiten que les gustaría que el público español siguiera explorando ese universo. "Corea ofrece también una gastronomía muy diversa, un rico patrimonio histórico, una literatura cada vez más traducida, un cine reconocido internacionalmente y una escena artística contemporánea en constante evolución. También cuenta con una rica tradición musical, desde la música clásica hasta géneros tradicionales como el 'gugak', que merece mucho más reconocimiento fuera de Corea", han detallado.