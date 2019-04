Los Barones anuncian su primer concierto en Madrid

Publicado 08/04/2019 12:24:05 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras confirmar su presencia en Rock Fest Barcelona y Leyendas del Rock, Los Barones anuncian ahora su primer concierto en Madrid para el sábado 19 de octubre en la Sala But.

José Luis Campuzano 'Sherpa' como bajista y voz junto a Hermes Calabria a la batería arrancan motores para comenzar su nueva aventura, en la que están acompañados por Marcelo Valdés y Sergio Rivas a las guitarras.

Siendo la música la razón principal del vuelo, harán un gran repaso por la trayectoria de Barón Rojo, y además rescatarán temas nunca tocados en directo, como Paraíso terrenal, Por vez primera, No ver, no hablar, no oír... y también presentarán nuevo material.

Las entradas para el concierto de Los Barones en Madrid ya están a la venta a través de la web de RockNRock y de la red de Ticketmaster.