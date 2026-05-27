Benet Casablancas recibe el XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana 'Tomás Luis de Victoria' 2025

Antonio Onetti, Benet Casablancas y Juan José Solana. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El compositor catalán Benet Casablancas ha recibido el XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana 'Tomás Luis de Victoria' 2025, en un acto celebrado en la sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid.

"Es un galardón muy especial. Cuando el premio tiene el prestigio y la singularidad del Tomás Luis de Victoria, que lleva el nombre de un compositor tan admirado, recibirlo despierta sentimientos de sorpresa, gratitud y también de responsabilidad por su relevancia y alcance, al abrazar la comunidad iberoamericana", ha afirmado el galardonado.

Casablancas ha dado las gracias a todas aquellas instituciones que le han apoyado a lo largo de su carrera, especialmente a SGAE, con la que ha trabajado "codo con codo" durante décadas. "Los premios no hacen mejor a la música. El verdadero premio, el más anhelado por todo autor y posiblemente el mayor estímulo al que puede aspirar es que sus obras se difundan, sigan vivas y lleguen a sus destinatarios", ha añadido.

El creador ha recibido el galardón de manos de Antonio Onetti, presidente de SGAE, quien ha recordado los motivos de su elección. "En atención a la incuestionable calidad de su obra y a su capacidad de apelación estética a las emociones del oyente, a su dominio de la orquestación, a sus méritos académicos y a sus aportaciones a la cultura musical", ha destacado.

El XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana 'Tomás Luis de Victoria' 2025, que tiene una dotación de 20.000 euros, se suma a otros destacados reconocimientos que ostenta Casablancas, como el Premio Nacional de Música (2013), el Ciutat de Barcelona (1992) y el de la Generalitat de Catalunya (1984 y 2007), entre otros.

El acto ha contado además con un concierto a cargo de Juan Carlos Garvayo (piano), Joan Enric Lluna (clarinete) y Salvador Bolón (violonchelo), y el musicólogo Germán Gan leyó una laudatio en homenaje al ganador, repasando "cinco décadas de presencia constante en el panorama musical y cultural contemporáneo" y destacando "la independencia de criterio" y "la voluntad constructiva, de expresión e intención comunicativa" que caracterizan la obra de Casablancas.