Bruce Springsteen anuncia que la E Street Band volverá a salir de gira para presentar nuevo álbum

Actualizado 07/05/2019 17:24:49 CET

MADRID, 7 May. (EDIZIONES) -

Bruce Springsteen publicará el próximo 14 de junio Western stars, un nuevo disco en solitario. Pero aunque ese anuncio ya es en sí mismo una importante noticia, sus fans de todo el mundo seguían preguntándose si aún habrá otro álbum en el futuro con la E Street Band, acompañado por su correspondiente gira mundial de presentación.

Ese interrogante tiene ya respuesta afirmativa después de que el propio rockero de New Jersey así se lo haya dicho al cineasta Martin Scorsese en un evento de Netflix en Los Ángeles para promover de cara a los Premios Emmy el especial Springsteen on Broadway.

Aparte de hablar de este programa y de otros asuntos, Springsteen reveló que ha prácticamente ha escrito todo un álbum para la E Street Band -que no participa como tal en Western stars, aunque sí colabora algún integrante de manera puntual-. Este nuevo material implicaría el regreso a la carretera de la banda, cuya última gira fue The River Tour en 2016 y 2017.

"He pasado como siete años sin escribir nada para la banda. No podía hacerlo. Y me dije, 'bien, por supuesto, ¡nunca serás capaz de hacerlo de nuevo!' Y es un truco cada vez que lo haces, ¿sabes? Pero es un truco que, debido a ese hecho que no se puede explicar, no se puede duplicar de manera consciente. Tiene que venir a ti en inspiración", explicó el músico y reporta Variety.

Y aún añadió: "Pero entonces hace como un mes, escribí casi un álbum de material para la banda. Y salió de... quiero decir, sé de dónde vino pero, al mismo tiempo, salió de casi ninguna parte. Y fue bueno, ya sabes. Tuve cerca de dos semanas de esas pequeñas visitas diarias y fue muy agradable... Te hace muy feliz y te pones en plan 'no estoy jodido'. ¡Habrá otra gira!"

Springsteen dejó ahí sus comentarios, por lo que por ahora sigue siendo un misterio qué pasará con ese disco que acaba de terminar y con la futura gira con la E Street Band. Tampoco se sabe oficialmente si saldrá a presentar Western stars con otros músicos una vez vea la luz el álbum el 14 de junio.