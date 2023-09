Bunbury adelanta que dará sólo cinco conciertos este año, seis en 2024 pero no habrá shows en 2025

Anticipa que su próximo disco lo presentará con "conciertos puntuales" y que una "gran gira" no está en sus planes



MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enrique Bunbury ha anunciado que dará sólo cinco conciertos este año, otros seis en 2024 y que en 2025 no habrá shows. Eso sí, el artista, aunque es más partícipe de "conciertos puntuales" y no siempre de shows masivos, se presentará este año en el Forum de Los Ángeles y en el Madison Square de Nueva York, recintos donde se estrenará por primera vez.

"Voy a hacer cinco conciertos este año y seis conciertos el año que viene. No es mucho, pero a la vez es algo emocionante y, bueno (...) quiero que sean conciertos excepcionales, quiero que sean conciertos especiales", ha señalado el artista a través de Zoom en una comparecencia este jueves.

Así, el aragonés ha dejado claro que en todo momento se había planteado la posibilidad de tocar en su ciudad natal en esta pequeña gira de conciertos, por lo que el 6 de julio de 2024 el artista estará en el estadio La Romareda.

"Había intención de tocar en Zaragoza desde el principio, el problema eran las obras de La Romareda", ha explicado, recalcando que se ha conseguido algo que en principio estaba descartado por las dificultades de la remodelación del estadio.

El exvocalista de Héroes del Silencio ha detallado también que en sus conciertos contará con cañones de humo customizados que no contienen glicol, una sustancia química que hizo a Bunbury apartarse de los escenarios por un tiempo al producirle problemas en la voz.

CONCIERTOS SELECTOS

Preguntado por una posible gira masiva con su próximo disco, Bunbury ha subrayado que hará algunos "conciertos selectos" pero no se plantea una gira como las que ha realizado a lo largo de su carrera musical.

"El plantearme una gira como las que he realizado durante toda mi vida tan extensa por tantos países, digamos que un año, año y medio, incluso dos años girando sin parar, ahora mismo no está en mis planes. No sé qué es lo que tendría que pasar para que cambiara de opinión", ha esgrimido.

En este sentido, el cantante ha adelantado que habrá teloneros o "abridores" en todos los conciertos y que los anunciará en el próximo mes de octubre, cuando sale también su videoclip de 'Greta Garbo'.

Asimismo, los shows musicales de Bunbury tendrán artistas invitados de diferentes países. "Hay algunos que han confirmado, hay otros que no pueden, entonces estamos viendo todas las posibilidades", ha contado.