La cantante irlandesa Sinéad O'Connor murió por causas naturales, según el análisis forense

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor, fallecida el pasado mes de julio, murió por causas naturales en su casa del sur de Londres, según ha dictaminado el forense y avanza la BBC.

"La señora O'Connor murió por causas naturales. Por lo tanto el caso queda cerrado", señala el comunicado del tribunal forense de Southwark.

El medio británico recuerda que el día después de que se anunciara la muerte de la artista, la policía ya dijo que no trataban el caso como un suceso que no fuese natural. La artista se había mudado recientemente a Londres y tuiteó a principios de ese mes que había estado fuera durante 23 años.

La cantante de 56 años falleció solo un año y medio después de que su hijo de 17 años se suicidase. O'Connor alcanzó la fama con la publicación del disco 'I Do Not Want What I Haven't Got', editado en 1990.

En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción 'Nothing Compares 2 U', compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez álbumes.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante y compositora irlandesa dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo 'Tom Tom Macute' hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de 'U2' y 'The Edge' y colaboró en la composición de la banda sonora de la película 'Captive'. En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, 'The Lion And The Cobra', que consiguió una nominación para los premios Grammy.