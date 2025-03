La cantante Itziar Yagüe y el pianista Paul San Martín rinden homenaje a Bessie Smith con su nuevo disco

Archivo - La cantante Itziar Yagüe y el pianista Paul San Martín lanza el disco' Sugar in my bowl. A tribute to Bessie Smith'.

'Sugar in my bowl' se podrá escuchar en las plataformas digitales a partir del próximo viernes 14 de marzo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante de Vitoria Itziar Yagüe y el pianista donostiarra Paul San Martín rinden homenaje a la fallecida Bessie Smith con un nuevo disco grabado a voz y piano que estará disponible la próxima semana.

Bajo el título de 'Sugar in my bowl. A tribute to Bessie Smith', el nuevo disco de la vitoriana afincada en Madrid consta de ocho temas seleccionados entre los 160 que grabó Smith en los años veinte del siglo pasado.

En la grabación, pianista y cantante han intentado recrear el estilo y ambiente de las grabaciones de hace cien años. Así, la mitad de las canciones de 'Sugar in my bowl' se grabaron en directo durante un concierto en Mendaro (Guipúzcoa) y la otra mitad, en una sesión de estudio en una primera toma, sin correcciones y con una mínima producción.

Además del tema que da nombre al disco, figuran también standards que grabó la artista norteamericana, fallecida en 1937 a la edad de 43 años, como 'After you've gone' o 'Nobody knows you when you're down & out', junto a otros temas algo menos conocidos de su repertorio.

El madrileño Teatro Tribueñe, que organiza el ciclo 'Primavera Blues' junto a la Sociedad de Blues de Madrid, acogerá el concierto de presentación de este nuevo disco el sábado 22 de marzo a las 22.00 horas.

Yagüe y San Martín han destacado que toda la música popular americana del siglo XX está "en deuda" con el blues, que a su vez también le debe "muchísimo" a Bessie Smith. "Esa es la razón de ser de este trabajo: dar a conocer su figura y sus canciones", han indicado ambos artistas.

'Sugar in my bowl. A tribute to Bessie Smith', que se ha editado en vinilo de 12", se podrá escuchar también en plataformas digitales a partir del viernes 14 de marzo.

TRAYECTORIA DE LOS ARTISTAS

Itziar Yagüe, vocalista y compositora de origen vasco, cuenta con dos discos de temas originales autoproducidos publicados en plataformas y vinilo. Con su primer trabajo, 'Delicious' (2020), se dio a conocer entre la audiencia aficionada al blues, soul y R&B y recibió el premio a la mejor cantante 2021 otorgado por la revista 'Enlace Funk'.

Su segundo disco 'Girl like me' (2023), producido por el bluesman texano Greg Izor, giró por muchos puntos de la península y actuó en el Festival de Blues de Asturias, Hondarribian Jazz o el Jazzaldia de San Sebastián. Itziar compagina su carrera musical con su profesión de periodista y consultora de comunicación y colabora en la revista digital 'Caravan Jazz'.

Paul San Martín, pianista, cantante, compositor y profundo conocedor de la tradición del piano blues, ha colaborado con artistas nacionales e internacionales, como Lluís Coloma, Nico Wayne Toussaint o Billy Boy Arnold, Tia Carroll, Nick Moss, Steve Allen, Otis Grand o James Armstrong.

Hasta la fecha, San Martín ha grabado cinco discos a su nombre, además del disco homónimo de la banda Stay Blues (2006), que lideró durante casi diez años. Paul gira regularmente con la banda de blues rock 'Noa & the Hell Drinkers' y lidera las formaciones 'Paul San Martín Trío' y 'The Fake Cousins' mientras colabora en infinidad de proyectos de otros artistas.