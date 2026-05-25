El cantautor y poeta Marwán, nombrado Embajador Humanitario de UNRWA España

El cantautor y poeta Marwán, Embajador Humanitario de UNRWA España - UNRWA ESPAÑA

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El cantautor y poeta Marwan Abu-Tahoun Recio, conocido artísticamente como Marwán, ha sido nombrado Embajador Humanitario por UNRWA España, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina.

Así, la organización ha destacado que el artista ha cosido "su historia a la de la población refugiada de Palestina y a la de UNRWA".

"Es un honor apoyar a la población de Palestina y a UNRWA, ya que para muchos palestinos sois todo lo que tienen" ha declarado Marwán al recoger la placa que reconoce su nombramiento.

Este reconocimiento llega tras años de apoyo constante a la labor de UNRWA en Gaza, Cisjordania -incluida Jerusalén Este-, Siria, Líbano y Jordania, a través de múltiples iniciativas impulsadas por Marwán, como la organización de conciertos solidarios o la composición de la canción 'Nana urgente para Palestina'.

En un acto celebrado en Madrid, directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha agradecido a Marwán su compromiso con la Agencia, al haber "prestado su talento y su sensibilidad para recordarnos que Palestina no es solo un lugar en el mapa". "Es memoria, es dignidad y es resiliencia", ha añadido.

Para el artista, este "vínculo" con la causa es "profundamente personal", ya que su padre, refugiado de Palestina, recibió apoyo de UNRWA en el campamento de refugiados de Tulkarm, en Cisjordania, antes de establecerse en España.