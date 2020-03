Carmelita estrenan nuevo videoclip: 'We used to be like those kids'

MADRID, 27 Mar. (EDIZIONES) -

Carmelita estrenan este jueves en Europa Press nuevo videoclip para su canción 'We used to be like those kids', adelanto del que será su futuro primer EP.

'We used to be like those kids es una canción sobre vergüenza y nostalgia que mira tanto hacía adentro como afuera para retratar escenas de desasosiego y soledad cotidiana, a la vez que se refugia en memorias que recuerdan a tiempos más simples.

Sus raíces están inequívocamente ancladas en el folk, con capas de relucientes acordes acústicos que cubren crujientes guitarras eléctricas y una contundente sección rítmica que conduce la canción a un ritmo firme que no titubea.

De este modo, lo que oímos rememora a algunos grupos modernos de power pop cómo los Against Me! de los últimos años o Japandroids, al igual que a la enérgica melancolía de Springsteen que, combinado con todo lo demás, hace de este tema un himno que llama a carretera, campo abierto y huir de todo.

Carmelita es una banda de loser-core y power pop afincada en Madrid e inspirada por bandas alternativas de la escena internacional como Japandroids, Beach Slang, Soccer Mommy o Car Seat Headrest.

Concebido inicialmente en 2016 como un proyecto del vocalista estadounidense Patrick Kilbride y el guitarrista de ascendencia cubana Alex García, el dúo comienza grabando maquetas caseras acústicas a las que pronto incorporan un sonido mucho más 'garage' a los temas ya compuestos.

Pensando que posiblemente habían dado con algo, salen a la búsqueda de nuevos componentes para completar la formación. Es aquí donde entran en juego Ricardo Costa (batería) y Bruno Motta (bajo), dos brasileños multi-instrumentistas que se enamoran de el estilo directo, bien que un poco naive, y letras ácidas de Patrick que ofrecen un retrato de noches bochornosas, vergüenza, arrepentimiento, relaciones y el darte cuenta de que seguramente ya se te haya pasado el arroz para hacer esto de la música.

Tras seis meses puliendo las canciones en ensayos, dando showcases acústicos y moviendo la maqueta por varios concursos, Carmelita logra ser finalista del concurso de bandas de EDP y de Capitán Demo de Radio 3.

Viendo bueno el momento de pasar a la acción, el grupo acude a los estudios del invernadero con Brian Hunt para regrabar la demo. Ahora, con la incorporación de Paula Martín (teclas), el grupo se prepara para lanzar su primer EP y empezar a hacerse hueco en el underground madrileño.