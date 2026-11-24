MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS)

El cantante granadino Chico Blanco llevará su música electrónica al Café Berlín de Madrid, este miércoles 25 de noviembre a las 20.30 horas, en una nueva noche de SON Estrella Galicia. El artista presentará en directo audiovisual su propuesta Live A/V, junto a NAZZZ y Juguete.

Chico Blanco, convertido en uno de los nombres más "singulares" de la escena 'underground' española cuenta con una identidad musical propia en la que conviven el 'house' de los 90, el 'deep house', el 'UK garage' y el rap, con una trayectoria estrechamente vinculada a MAREO, el colectivo que trabaja junto a 'acidheaven y '8kitoo' por renovar la escena 'dance' nacional desde una perspectiva "abierta" y "sin prejuicios".

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical. A lo largo de más de 17 años, esta propuesta ha evolucionado, extendiendo su actividad por todo el país y consolidando su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.

Chico Blanco será el encargado de encabezar esta última propuesta, que pondrá el foco en la "diversidad" de la electrónica contemporánea y en las propuestas que amplían los "límites" de la música de baile, en línea con la apuesta de SON Estrella Galicia por la música en directo y los espacios que mantienen "viva" la escena independiente.