Chimo Bayo revive la Ruta del Bakalao con 'Cuando no acaba la noche': "Ahora se toman las drogas sin saber lo que son"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El DJ Chimo Bayo debuta en el cine con un papel en la película 'Cuando no acaba la noche' de Óscar Montón en el que se revive la Ruta del Bakalao, un movimiento que el DJ defiende "por encima del estigma de golfos y degenerados", al tiempo que considera que "no tiene cabida en la actualidad".

"Ahora cada noche hay peleas porque no hay educación, ni respeto y porque las drogas son malas. Ahora se las toman sin saber lo que son. Entonces si le das a un chaval una cosa y luego se bebe tres o cuatro 'whiskys', pues ese tío ya no sabe ni lo que hace", ha asegurado Chimo Bayo en una entrevista con Europa Press.

Chimo Bayo, que ha matizado que en su época no eran "la madre Teresa de Calcuta", ha defendido que los fieles de la Ruta del Bakalao sabían que "no podían pasarse más de la cuenta". "No sé si era por la educación clásica que teníamos, pero yo creo que me he salvado de la Ruta del Bakalao por tener una educación clásica y ser transgresor, esa mezcla funciona muy bien", ha afirmado.

En este sentido, el DJ ha comentado que lo primero que tenía él en cuenta durante la Ruta del Bakalao era la "profesionalidad". "Yo estaba pinchando cara al público siete horas. Entonces, como profesional, lo primero que tienes que hacer es tener control. Y luego, ya tu actitud tiene que ser comedida con respecto a beber, a fumar o a tomarte lo que sea", ha incidido.

A nivel personal, el DJ valenciano considera que tiene el respeto "de todo el mundo" y agradece que el resto de DJ le sigan valorando y admirando. "Saben lo duro que es y el tiempo que llevo. Y me siento muy orgulloso de tener tantos hijos DJ que ahora mismo están triunfando en todo el mundo. Y además ellos me dicen que soy el padre del techno", comenta.

Por todo ello, sobre el movimiento surgido en la Comunidad Valenciana, ha vaticinado que no tendría cabida en la actualidad por la presencia de los festivales. "Ahora hay festivales grandes que cubren las décadas de los 80 y 90 y no solo son experiencias musicales sino que también se viaja en el tiempo y te toca la fibra", afirma.

'CUANDO NO ACABA LA NOCHE'

En relación con la película, que se estrena en cines el próximo 27 de octubre, Chimo Bayo ha mencionado con orgullo que su hija también es DJ, además de argumentar que la noche es "peligrosa" y "agradable" al mismo tiempo por lo que ha hecho un llamamiento a saber qué decisiones tomar para no tener problemas, como les ocurre a algunos protagonistas de 'Cuando no acaba la noche'.

"La película no trata sobre la ruta, sino trata sobre las vivencias de las personas que acuden a la ruta, la música y todo. Trata sobre personajes y sobre algo más profundo: las decisiones que tienes que tomar en la vida, con quién vas, con quién no vas, porque una decisión en la vida te puede cambiar todo el resto de ella", ha destacado.

'Cuando no acaba la noche' se ambienta en los años 90 y narra la historia de cuatro jóvenes que viven con intensidad el impacto de la conocida Ruta del Bakalao. El DJ ha revelado que participa en la película porque le han hecho un personaje "especialmente" para él ya que dejó claro que no quería participar en el proyecto como Chimo Bayo.

"Me lo tomé muy en serio y me dieron la oportunidad de poder cambiar alguna cosa. Lo que cuento y lo que hablo son cosas que yo tenía en la cabeza. El personaje me venía genial, un 'pirao' absoluto, de los que he conocido muchos durante mi carrera", ha señalado.

"Cuando me presentaron el personaje no tuve ninguna duda. Lo cogí enseguida. Yo quería hacer un personaje de alguien loco, alguien fuera de lo normal, que tiene una vida muy rara y que cuando hables con él igual sales vivo que no sales. Yo soy una buenísima persona y hacer ese contraste creo que era el mejor papel que me podían dar", explica.

Además, el debutante añade que le gustaría hacer algo más en el cine, aunque todavía no ha pensado con quién le gustaría trabajar. "No puedo ir tan deprisa. Yo lo que quiero que se estrene la película. Tengo una ilusión enorme", ha afirmado, después de bromear con ganar algún premio a Mejor actor de revelación.