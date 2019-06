Clarence Clemons, saxo de Bruce Springsteen & The E Street Band, tendrá su propio documental

Actualizado 09/06/2019 17:22:38 CET

Una de las piedras angulares de la E Street Band de Bruce Springsteen, el talentoso saxofonista Clarence Clemons, tendrá su propio documental. Titulado Who Do I Think I Am?, el documento contará con entrevistas a su entorno más próximo, o a personajes como Bill Clinton o Nils Lofgren y se estrenará el próximo mes de agosto.

'Big Man' Clemons, fallecido en 2011 a causa de un tumor cerebral, dejó un profundo hueco dentro de la banda que acompaña a Bruce Springsteen en directo, la E Street Band. El documental, tal y como adelanta en exclusiva Deadline, recorrerá esta etapa de la carrera musical del enorme saxofonista, sumando también la visión espiritual que le acompañó durante los últimos años de su vida.

Nick Mead, amigo de Clarence y director del documental producido por Virgil Films, mostrará esa parte más trascendente en un viaje realizado a China junto al saxo de la E Street Band, tras finalizar la gira Rising junto a la banda de Springsteen en el año 2003.

La vida y obra que mostrará el cortometraje irá acompañada de interesantes entrevistas a figuras como el ex presidente estadounidense Bill Clinton, el guitarrista Joe Walsh (The Eagles) o su compañero de grupo Nils Lofgren, además de Jake Clemons, sustituto de su tío como nuevo saxofonista de la E Street Band.

Joe Amodei, productor de la película y presidente de Virgil Films, ha detallado que "servirá como una carta de amor y despedida para aquellos que lo conocían mejor. Clarence era un auténtico 'Big Man' (gran hombre, no sólo en referencia al cariñoso apodo por su tamaño físico)".

Clarence Clemons fue uno de los miembros fundadores de la banda que lleva Bruce Springsteen en gran parte de sus giras mundiales. Ambos se conocieron en los años 70 en Asbury Park, y desde ese momento su saxo se convirtió en parte del sonido definitorio del rock de Springsteen. Uno de los solos más recordados por los seguidores del grupo es el que tocó en 'Jungleland'. Para el recuerdo también queda la entrañable fotografía y posterior carátula del disco Born to Run (1975). Más allá de la E Street Band, Clemons ha grabado con multitud de artistas y su primer disco en solitario fue Rescue, publicado en 1983.

El DVD de Clarence Clemons: Who Do I Think I Am? estará disponible el próximo 17 de agosto, tras un estreno en salas de cine de ciudades seleccionadas. Antes, el documental se estrenó durante el Festival de Cine y Música de Asbury Park en abril, y lo hará también durante el verano en otros certámenes cinematográficos de Nueva Jersey y Cape Cod.