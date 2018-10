Conciertos e ilustraciones para destacar la importancia de la mujer en la música el 8 de marzo en Madrid

SHE IS MUSIC PILL

El próximo 8 de marzo tendrá lugar en la Sala Siroco de Madrid, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, una nueva cita del ciclo Music Pills, en esta ocasión llamada genéricamente She Is Music Pill y que estará dedicada a la mujer en la música a través de sus diferentes estilos. Como siempre, con exposición de ilustradores y música en vivo.

Bajo la temática 'la mujer en la música', 16 ilustradores de toda España cederán sus originales para la exposición usando las técnicas y el estilo propios de cada artista (digital, acuarelas, lápiz o collage, por ejemplo).

Durante la exposición, los asistentes podrán reservar y adquirir las piezas expuestas, con protagonistas variadas que van desde Etta James a Patti Smith, Florence + The Machine, The Bangles y Amy Winehouse, pasando por Los Punsetes y Grace Jones.

Entre los ilustradores confirmados están Peeandell, J uan Pablo Chipe, Diana Montero, Eva Mez, Isósceles Díaz, Sara Gummy, María Suárez-Inclán, Blanca Yéspica, Plasticheartss, Grisáceos, Sanz i Vila, Diebujitos, Carm en García, Ana Campuzano, Laura Fernández y Lucía Gómez.

Además, cinco bandas locales se unirán a la exposición para hacer su particular homenaje a las mujeres que han marcado la historia de la música. Cada artista / grupo elegirá dos bandas femeninas para hacer su versión en formato eléctrico de los temas que, desde su punto de vista, mejor les representan.

La música de la velada correrá por cuenta de Penny Necklace, Repion, Hickeys, Marta Oliva y Cuevas. También habrá un dj set protagonizado por Girls Girls Girls, tres agitadoras sociales y selectoras de canciones que para la ocasión recorrerán el espectro musical de todas las bandas o voces femeninas que han marcado sus vidas.

Las entradas físicas del evento ya están disponibles y a la venta. Para conseguir la tuya puedes contactar con los organizadores a través de somosdemasie@gmail.com, o también acercarte al punto de venta físico en Molar (c/ Ruda 19, Madrid). La entrada anticipada cuesta 8 euros y en taquilla 10.

El ciclo Music Pills nace como una nueva iniciativa en la programación de eventos culturales. Estas sesiones combinan en una única noche la exposición de obras de ilustradores, música en directo y actividades paralelas, siempre bajo la premisa de homenajear a una banda icónica de la música pop. Después de las ediciones dedicadas a The Smiths, Oasis, The Doors, Arctic Monkeys y David Bowie ahora vuelven con un evento especial: She Is Music Pill.