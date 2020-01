El Cruïlla Barcelona incorpora a Placebo como cabeza de cartel

Publicado 10/01/2020 13:07:51 CET

El Festival Cruïlla, que se celebrará el 2, 3 y 4 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciado la incorporación de la banda Placebo a su cartel.

Con siete álbums de estudio y 12 millones de discos vendidos, Placebo es una de las bandas de rock alternativo que ha definido los últimos 20 años, ha informado este viernes el festival.

Placebo celebró en 2016 sus 20 años de carrera con un álbum de éxitos 'A Place For Us to Dream' y el EP 'Life's What You Make It', con seis temas nuevos, y en 2020 ha vuelto al estudio.