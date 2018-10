Damien Rice actuará por primera vez en Madrid el 20 de septiembre en el Teatro Circo Price

Actualizado 24/07/2018 10:20:44 CET

El artista irlandés Damien Rice actuará por primera vez en Madrid en el Teatro Circo Price el próximo 20 de septiembre.

Entradas en preventa a partir de las 14 horas del martes 24 de julio, entre 25€ y 60€ a través de los canales del artista; a la venta este jueves 26 de julio a partir de las 14 horas en la web de Teatro Circo Price. Todas las localidades serán con asiento y numeradas.

Rice es impasible ante las normas de la industria (tras el éxito de O en 2002, tardó cuatro años en publicar su segundo disco, y ocho en sacar un tercero que espera sucesor desde 2014) e incluso a los requisitos de las giras (este verano se embarcará en un tour en velero que le llevará a Calella de Palafrugell, Palma de Mallorca y Mahón).

Acaba de publicar la canción 100 Miles Across The Room, que compuso hace 10 años dentro de su proyecto 10 Days To Barcelona, en el que viajó de Dublín a Barcelona en coche escribiendo una canción al día.