David Lee Roth: "Creo que Van Halen se ha terminado"

Actualizado 01/10/2019 11:08:53 CET

2015 Billboard Music Awards - Show - GETTY IMAGES / ETHAN MILLER - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EDIZIONES) -

Han pasado ya siete años desde su último disco y cuatro desde sus dos últimos conciertos en el Hollywood Bowl en octubre de 2015. Desde entonces, Van Halen han estado desaparecidos e inactivos.

Ahora, el vocalista David Lee Roth ha hablado sobre el grupo fundado en 1972 sugiriendo que, en su opinión, ya está todo acabado. Por eso, ve su próxima residencia en Las Vegas como una nueva etapa en su extensa carrera.

David Lee Roth -vocalista de Van Halen desde 1974 hastas 1985, en 1996 y desde 2007 hasta la actualidad- echa así un jarro de agua fría tras los rumores del pasado año que apuntaban a una posible gira en 2019 con el regreso del bajista Michael Anthony.

En una entrevista con la emisora WRIF de Detroit, el cantante ha hablado sobre esos rumores y un futuro más bien negro para la banda: "El tour ha sido cancelado muchas veces y creo que Van Halen se ha terminado. Mi residencia en Las Vegas es la siguiente fase".

Roth, de 64 años, ha sugerido que el guitarrista Eddie Van Halen está en un punto bajo actualmente, añadiendo: "Heredé la banda de facto, signifique eso lo que signifique. Creo que significa que si la heredas, llévala con orgullo. Van Halen no va a regresar en la manera que la conocemos. Y dicho esto, Eddie tiene su propia historia que contar, no me corresponde a mí contarla".

Unas semanas atrás, el cantante dijo a la emisora KSLX de Phoenix que él es "probablemente" la "cara" de Van Halen a partir de este punto. "No estoy seguro de lo que está ocurriendo con Eddie, pero probablemente él no va a responder a la llamada esta vez. No me corresponde adivinar. Pero hemos estado en contacto. Los compañeros con los que estoy trabajando en términos de mi equipo de carretera y los amplificadores provienen de Van Halen".

Preguntado por unos hipotéticos problemas de salud del icónico guitarrista, también de 64 años, Roth se limitó a responder: "Escucho todos los mismos rumores que tú y no me corresponde adivinar".

En el año 2000, Eddie Van Halen fue diagnosticado con cáncer de lengua, pero fue declarado libre de la enfermedad un par de años después. En 2012, se sometió a una cirugía de emergencia por diverticulitis del trastorno digestivo.

Ante este parón en el que ha sido su grupo tantos años, David Lee Roth retoma su también exitosa carrera en solitario con una residencia en Las Vegas que empezará en enero de 2020 en The House of Blues del Mandalay Bay.