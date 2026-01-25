Director del Benidorm Fest no renuncia a hacer "guiños" a Eurovisión: "El certamen será lo que todos queramos que sea"

Archivo - El codirector del Benidorm Fest, César Vallejo, durante la presentación del representante de España en Eurovisión Junior 2024, en Torrespaña, a 18 de julio de 2024, en Madrid (España). RTVE ha presentado a Chloe DelaRosa que será el representant - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Benidorm Fest, César Vallejo, ha desvelado que el comité de selección del festival se conocerá una vez se termine el certamen musical, al que para esta edición se han presentado unos 900 artistas, y en el que no se renuncia a hacer algún "guiño" a Eurovisión.

"En esta casa, a veces, las cosas son complicadas y llegar a la quinta edición puede consolidar este festival. Son 70 años de Televisión Española y son 70 años de Eurovisión. Nosotros no vamos a renunciar tampoco a hacer estos guiños a Eurovisión porque Eurovisión nosotros lo amamos", ha señalado este domingo el director del Benidorm Fest en el programa 'RTVE Responde', recogido por Europa Press.

Vallejo ha agradecido la "familia" que se está creando en torno al proyecto. "Construimos el Benidorm Fest entre todos, por lo que será lo que queramos entre todos que sea, aunque este año hemos perdido la salsa de Eurovisión", ha indicado. Preguntado acerca del comité de selección, desconocido hasta el momento, Vallejo ha explicado que se conocerá después del certamen.

"Nosotros habíamos anunciado que lo íbamos a hacer público mucho antes pero debido a la circunstancia de que se anunció en mitad del proceso, que España no iba a participar en Eurovisión, por unas cuestiones logísticas hemos decidido hacerlo después. Que no se preocupe la gente que después de que acabe el festival se conocerá cuál es ese jurado", ha afirmado este domingo Vallejo.

El director del certamen ha desvelado que "en general" se presentan alrededor de 1.000 artistas para participar en el Benidorm Fest, aunque en esta edición, se han presentado 900 porque "la ventana de tiempo fue menor". "Este año hemos ampliado el número de personas que estaban escuchando para luego con un segundo comité elegir a estos 18 finalistas", ha manifestado.

Vallejo ha prometido "ingredientes importantes" para la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebrará el próximo los días 10, 12 y 14 de febrero en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, como algunos "guiños" a Eurovisión, pese a que España no participa este año por la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

Esta edición estará presentada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y LalaChus. Al respecto, Vallejo ha avanzado que los cuatro tienen una complicidad "increíble" y esto permitirá hacer un "show más abierto en el sentido humorístico". "La gente se lo va a pasar muy bien", ha subrayado.

Vallejo ha insistido en que el Benidorm Fest debe servir para descubrir y potenciar nuevos artistas y para que artistas consagrados también tengan su espacio. "Hay ensayos generales, todas las puestas en escena están terminadas, son puestas en escena de un nivel muy alto, capitaneadas por Sergio Jaén, que fue el director artístico con el que Austria gana el año pasado. Eso se va a notar muchísimo. Y los invitados van a terminar de elevar ese nivel precisamente para construir una cita que reivindique la música española", ha apostillado.