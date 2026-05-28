'El drama', de Robert Pattinson y Zendaya, se estrena mañana en una cartelera marcada por el cine español

Archivo - Zendaya y Robert Pattinson en El Drama - A24 - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La última cartelera del mes de mayo lleva a los cines 'El drama', una esperada película protagonizada por una exitosa pareja, Robert Patitinson y Zendaya. El cine español estará también muy presente en las salas con 'La silla', la nueva producción firmada por Ángel Cruz, y 'A la cara', protagonizada por Manolo Solo y Helena Zumel . Completa la lista de estrenos 'Corredora', una intensa historia de superación, y otra producción española, 'Mallorca confidencial'.

En 'El drama', escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, Robert Pattinson y Zendaya encarnan en la ficción a una pareja con una relación idílica a punto de casarse. Sin embargo, días antes de la ceremonia, se enfrentan a una crisis cuando unas inesperadas revelaciones desbaratan lo que uno de ellos creía saber sobre el otro. Esto convertirá su relación en un auténtico drama.

En 'La silla', de Ángel de la Cruz, un joven escritor de novelas de misterio, al que interpreta Jaime Lorente, que ha conseguido todo lo que deseaba en la vida ve como su existencia se verá inesperadamente truncada. Un día, realizando una pequeña prueba para una de sus novelas quedará accidentalmente atado a una silla sin posibilidad de soltarsse. Una situación que progresivamente va adquiriendo tintes dramáticos, en una espiral de intriga, dolor y tensión.

David Ilundain dirige 'Mallorca confidencial', la película de intriga protagonizada por Lolita Flores, Asia Ortega, y Jordi Sánchez, en la que lejos de la idílica postal turística de aguas cristalinas y calma mediterránea, la película se adentra en los rincones más oscuros de la isla para desentrañar una compleja trama de ambición, secretos familiares y corrupción de alto voltaje.

Manolo Solo y Helena Zumel protagonizan 'A la cara', una incómoda confrontación en tiempo real entre una famosa periodista y un implacable "hater" de las redes sociales que se dedica a amenazarla desde el anonimato. La película dirigida por Javier Marco busca ser un espejo sobre la crispación actual, la cobardía digital y los límites de la libertad de expresión.

Otra cinta de factura española que llega a los cines este fin de semana es 'Corredora', de Laura García Alonso, en la que una deportista de élite, sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición. No todos a su alrededor podrán o sabrán cómo ayudarla pero su hermana será su lugar de refugio para aceptar su condición y redefinir su ritmo de vida.

'Conoce a los Bárbaros' es una comedia satírica ambientada en el tranquilo pueblo bretón de Paimpont, donde la llegada inesperada de una familia de refugiados sirios --en lugar de los ucranianos que los vecinos esperaban-- desencadena reacciones que oscilan entre la hospitalidad forzada y el rechazo, revelando con agudeza los prejuicios de una comunidad que se considera ejemplar.

Y para el público infantil llega este fin de semana la película de animación 'Fleak', en la que un niño de 11 años ve como su vida cambia tras un trágico accidente que le impide caminar. Una pequeña, traviesa y peluda criatura le abre la puerta a un universo extraordinario.