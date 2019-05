Escucha el contundente disco de regreso de La Polla Records: Ni descanso, ni paz!

Actualizado 10/05/2019 11:34:56 CET

MADRID, 10 May. (EDIZIONES) -

Desde estes viernes ya está a la venta Ni descanso, ni paz! (Cultura Rock Records, 2019), el nuevo álbum para el que La Polla Records ha regrabado los 19 temas más significativos de sus tres primeros trabajos: Salve (1984), Revolución (1985) y No somos Nada (1987).

Además, el disco se completa con una canción nueva, compuesta por Evaristo Páramos, que da nombre al disco y a la gira de reunión de la legendaria banda punk española, Ni descanso, ni paz!, y que supone su reencuentro 16 años después.

Grabado y producido por Haritz Harreguy, es el decimoquinto LP del grupo y se mantiene fiel al genuino sonido de la banda. Ni descanso, ni paz! está disponible en formato digital, CD y Vinilo + CD y puede adquirirse en los puntos de venta habituales.

El disco en formato físico se lanzará también en México (distribuido por Altafonte), Chile, Argentina, Uruguay (distribuido por Pinhead Record) y Perú (distribuido por Muki Records).

REPERTORIO

01. Porno en acción

02. Delincuencia

03. Los siete enanitos

04. Nuestra alegre juventud

05. Salve

06. El 7º de Michigan

07. Así casca la basca

08. Come mierda

09. Tú alucinas

10. Txus

11. Lucky man for you

12. Chica yeye

13. Vuestra maldición

14. El congreso de ratones

15. No somos nada

16. Socios a la fuerza

17. Odio a los partidos

18. Mentiras post

19. La justicia

20. Ni descanso, ni paz!

GIRA NI DESCANSO, NI PAZ!

La Polla Records realizará ocho conciertos en España dentro de su gira Ni descanso, ni paz!, con la que celebra su 40 aniversario: Valencia el 20 y 21 de septiembre, Madrid el 11 y 12 de octubre, Bilbao el 18 y 19 de octubre y Barcelona el 25 y 26 de octubre.

Las entradas para los conciertos de Bilbao están agotadas. El artista invitado de estas cuatro ciudades será Enrique Villarreal, El Drogas, exlíder de Barricada.

Las entradas de la gira a través de www.lapollarecords.net , www.ticketmaster.es y Red Ticketmaster (Carrefour, FNAC, Halcón Viajes y en el teléfono 902150025). Además, el tour incluirá ocho shows en distintos países de Latinoamérica, de los que pronto se darán más detalles.