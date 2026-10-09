Fat Dog, Mandy, Indiana y Honeyglaze encabezarán el Soundhood SON Estrella Galicia del 17 de octubre en Barcelona

Fat Dog, Mandy, Indiana y Honeyglaze encabezarán la jornada del festival Soundhood en Barcelona - SON ESTRELLA GALICIA

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Soundhood SON Estrella Galicia, que se celebrará el próximo 17 de octubre en Barcelona, ha desvelado los horarios y la programación completa de la jornada, que estará encabezada por Fat Dog, Mandy, Indiana y Honeyglaze.

Los británicos Fat Dog presentarán en directo las canciones de su nuevo trabajo discográfico, 'Cancel Me (I'm Tired)', apenas dos semanas después de su publicación oficial en el mercado.

Las bandas Belier, Funkies Munchies y Austral completan una nómina de artistas que incluye también los directos de proyectos internacionales y locales como Mandy, Indiana, Honeyglaze, Joia y Carlota Flâneur.

La promotora ha anunciado que los últimos abonos para asistir a la jornada completa ya se encuentran a la venta a través de la web oficial de SON Estrella Galicia.