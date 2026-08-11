El gasto en los grandes festivales se dispara impulsado por la generación Z y el turismo europeo, según datos de Revolut

Archivo - Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gasto en los grandes festivales de música en España ha registrado un notable crecimiento en sus últimas ediciones impulsado principalmente por la generación Z --asistentes de entre 18 y 24 años-- y por el incremento del turismo procedente de Reino Unido, Francia e Irlanda.

Así se desprende de un informe realizado por la entidad financiera Revolut, que concreta que estos jóvenes elevaron sus desembolsos un 70% en Mad Cool y Bilbao BBK Live, un 68% en el FIB y un 35% en Primavera Sound.

La compañía analiza el impacto de esta industria que roza los 1.000 eventos en España y en la que los grandes eventos se han consolidado para atraer a un público extranjero, según el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura.

Por festivales, el Primavera Sound de Barcelona ha generado en su edición de 2026 un impacto económico estimado en la ciudad superior a los 344 millones de euros a través de sus 287.000 asistentes de 145 países, según datos de Camaleonic Analytics.

Además, el gasto de los usuarios de Revolut de entre 18 y 24 años creció un 35% respecto al ejercicio anterior. Sin contar el público nacional, los asistentes procedentes de Reino Unido, Francia e Irlanda encabezaron el volumen de consumo.

Precisamente, esta tendencia se repite en el festival Mad Cool de Madrid, donde el gasto global de los usuarios subió un 32% y el de la franja de 18 a 24 años creció por encima del 70%, situando a británicos, franceses e italianos al frente del consumo internacional.

Por su parte, el FIB registró un aumento del gasto total cercano al 40%, impulsado por la subida del 68% en la generación Z y por el desembolso de asistentes ingleses e irlandeses, que llegó a duplicarse. Asimismo, en el Bilbao BBK Live el consumo de la Generación Z se incrementó cerca de un 70%.

CARTEL Y PRECIO, FACTORES DETERMINANTES PARA EL PÚBLICO ESPAÑOL

Asimismo, una encuesta elaborada por la firma de investigación Dynata para Revolut revela que las principales prioridades de los españoles a la hora de elegir a qué festival acudir son los artistas confirmados en el cartel (58%) y el precio de la entrada (56%).

Les siguen, ambos con un 41%, la ubicación del evento y la posibilidad de asistirlos con amigos, mientras que solo un 12% reconoce haber gastado más de lo previsto en varias ocasiones y dos de cada tres aseguran no haberse arrepentido nunca o casi nunca de haber adquirido la entrada.