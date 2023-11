Green Day actuará en Madrid el 1 de junio de 2004

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Green Day ha anunciado una actuación en Madrid el próximo 1 de junio de 2024, fecha única en la capital española con motivo de la gira por su nuevo disco 'Savoirs, según ha apuntado la banda de punk rock.

Green Day lanzará su nuevo disco, 'Saviors', el 19 de enero de 2024 y lo presentará en una gira que llevará por nombre 'The Saviors Tour'. Además, será también una celebración del 30 y 20 aniversario de 'Dookie' y 'American Idiot' respectivamente, los dos álbumes más icónicos de la banda.

La actuación se llevará a cabo en Road to Río Babel, un evento hermano del Festival Río Babel --que se celebrará en sus fechas habituales--. La preventa tendrá lugar el próximo 8 de noviembre a las 10.30 horas a través de la web 'www.festivalriobabel.com'.

Todos los usuarios que se registren recibirán un código de referencia único con el que podrán comprar, el día de la preventa, un máximo de cuatro entradas por usuario. Por otro lado, la venta general, estará disponible el próximo 10 de noviembre a través de nuestro partner oficial de ticketing 'SeeTickets.com'.

Green Day están de vuelta y el próximo 19 de enero de 2023 lanzarán su nuevo disco, que llevará el nombre de 'Saviors'. La banda ya presentó 'The American Dream Is Killing Me', el primer adelanto de este nuevo disco que estarán presentando en Madrid.

"'Saviors' es una invitación al cerebro de Green Day, su espíritu colectivo como banda y a la comprensión de la amistad, la cultura y legado de sus más de 30 años. Es crudo y emocional. Divertido e inquietante. Es un disco para reírse del dolor y llorar de felicidad", señalaba la banda respecto al nuevo álbum.

'The Saviors Tour' será a su vez, una celebración de los 30 años de 'Dookie', su tercer álbum de estudio y los 20 años de 'American Idiot', dos de los discos más emblemáticos de Green Day.