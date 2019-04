Guns n' Roses anuncian su primer concierto tras la gira de reunión

Actualizado 04/04/2019 15:42:17 CET

Después de recorrer varias veces todo el planeta durante 2016, 2017 y 2018, la lucrativa gira de reunión de Guns n' Roses terminó en diciembre del pasado año en Hawaii.

No se sabía nada hasta ahora de los planes futuros del reunificado grupo, aunque sus miembros han hablado reiteradamente de la intención de grabar un nuevo álbum de estudio con Slash y Duff de vuelta.

Mientras eso se concreta, la banda anuncia ahora su primer concierto después de la gira de reunión, que tendrá lugar en el festival Louder than life, que tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en el KY Expo Center de Louisville (Kentucky, Estados Unidos).

La gira Not in this lifetime de Guns n' Roses empezó en abril de 2016 y terminó en diciembre de 2018 tras 159 conciertos en 41 países. Generó más de 500 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda gira más recaudadora de la historia por detrás del 360 Tour de U2.

La alinación actual de Guns n' Roses tras la reunión de 2016 incluye a Axl Rose (cantante), Slash (guitarrista), Duff McKagan (bajista), Richard Fortus (guitarrista), Frank Ferrer (batería), Dizzy Reed y Melissa Reese (ambos teclistas).