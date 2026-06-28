Un incansable Rod Stewart y la reivindicación de Cyndi Lauper conquistan el inicio de la segunda semana de Rock in Rio

El artista Rod Stewart actúa en Rock in Rio Lisboa - Rock in Rio Lisboa

LISBOA, 28 Jun. (de la enviada especial de Europa Press Paula Cano) -

El británico Rod Stewart y la estadounidense Cyndi Lauper han conquistado al público de este sábado 27 de junio, primera jornada del segundo fin de semana del Rock in Rio Lisboa, con una asistencia aproximada de 80.000 personas según datos de la organización.

En esta 11ª edición, tanto Lauper como Stewart se presentaban entre los grandes reclamos, lo que ha sido correspondido por un entregado público que ha llenado el escenario Mundo durante las dos actuaciones.

El festival portugués ha repetido en el Parque Tejo Lisboa por segunda vez --la cita regresó en 2024 al recinto-- un entorno en el que la música de los escenarios se mezcla con las vistas al río Tajo y el Puente Vasco de Gama.

En el caso de Stewart, que con este concierto se despide de los grandes estadios, el artista de 81 años ha entrado al escenario saltando y el público le ha recibido con aplausos.

‘It's a Heartache’, ‘It takes two’ o ‘I Don't Want to Talk About It’ han acompañado al público durante esta noche y cuando el concierto rozaba el final, Stewart ha entonado ‘Rhythm of My Heart’ -- canción con gran peso antibélico— mientras en las pantallas se proyectaba una imagen del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

La guinda de este concierto ha sido ‘Da ya thing I’m sexy?’, que ha cerrado la primera noche entre los gritos, aplausos y vítores del público.

Pero antes ha sido el turno de Lauper, de 73 años, que ha hipnotizado y enloquecido por partes iguales al público con clásicos como ‘Girls just want to have fun’, ‘True colors’ o ‘Time after time’.

“Gritad para que toda la gente que quiere

acorralar a todas nuestras hermanas (…) que sepan que no vamos hacia atrás”, ha reivindicado antes de cantar su himno, celebrado y bailado especialmente por las mujeres y niñas entre el público.

Se trata de la primera vez que la artista actúa en Portugal y la expectación era muy alta. En España solo ha actuado en una pequeña gira para presentar ‘Memphis blues’ en 2011 que la llevó a Madrid, San Sebastián y Cartagena.

Por otro lado, durante la tarde se han entremezclando géneros y generaciones con actuaciones como las del jamaicano Shaggy o los míticos 4 Non Blondes.

MÁS QUE MÚSICA: FÚTBOL Y PIROTECNIA

Además de los conciertos, Rock in Rio Lisboa ofrece a sus asistentes todo un mundo de ocio, y a media noche, las actuaciones han tomado un receso para dar paso al partido de fútbol del Mundial, que ha enfrentado a Portugal con la selección de Colombia.

De hecho, esta primera jornada ha modificado sus horarios y ha terminado sobre las 03.00 horas precisamente por el partido de fútbol. Han sido Ulas y Bateu Matou quienes han cerrado este sábado.

Siguiendo con la experiencia un poco más alejada de la música, el festival ha acogido un espectáculo de pirotecnia y antes, a última hora de la tarde, ha sido el turno de 'El Vuelo', un espectáculo aéreo en el que cinco aviones Yak-52 que han realizado acrobacias y maniobras sincronizadas sobre el cielo de la Ciudad del Rock.

Aunque el foco es la música, el recinto estaba plagado de atracciones, puestos de comida, maquillaje que han estado llenos durante todas las horas de este sábado.

La cita, que celebra su 11ª edición, comenzó la semana pasada con cartel de 'todo vendido' los días 20 y 21 de junio para las actuaciones de Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Linkin Park, Kaiser Chiefs, Cypress Hill, The Pretty Reckless o Grandson. Así, reunió a 200.000 personas en la Ciudad del Rock y visitantes de más de 125 países.