Inverfest calienta las noches del invierno madrileño con más de 50 espectáculos

08/01/2020

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Inverfest regresa por sexto año para llenar de música en directo las noches del invierno madrileño, ampliando su propuesta mucho más allá de la música y de las rojas butacas del Teatro Circo Price, que en cualquier caso sigue ejerciendo como epicentro cultural de la capital con 23 de los principales conciertos de esta edición.

Así las cosas, el festival de invierno de Madrid arranca este jueves 9 de enero y se prolongará hasta el viernes 14 de febrero. Serán en total cinco semanas de música, cine y poesía con "casi 80.000 entradas a la venta", tal y como ha remarcado este miércoles en rueda de prensa uno de los tres co-organizadores, Alex Graneri.

"Este es nuestro agosto", ha bromeado otro de los co-organizadores, Pablo Rodríguez, asegurando también que no temen a la también tradicional cuesta de enero. "Antes se lanzaban todos los discos para Navidad y los artistas luego se metían al estudio o se iban a América, de manera que aquí no empezaba la fiesta hasta mayo", ha apuntado.

Por eso, desde la organización se defiende que en estos meses invernales de principio de cada año había un hueco que ahora llena Inverfest. "Después de los Reyes Magos y la cuesta de enero la vida sigue y la gente vuelve a salir", ha señalado Granieri, quien ha añadido que para fomentar justo eso tienen "propuestas para todos los públicos".

"Es mes y pico de programación cultural muy potente para la ciudad", ha sentenciado Rodríguez, mientras Graneri ha vuelto a terciar que casi la totalidad de los conciertos son estrenos de discos o bien inicios o finales de giras.

La programación musical, eje principal de Inverfest, se completa en esta ocasión con Inververso y La Nevera Film Fest, ciclos dedicados a la poesía y el cine. Además, en esta sexta edición, Inverfest estrena una nueva propuesta, Conversaciones Polares, una serie de charlas en torno al mundo de la cultura.

PROGRAMACIÓN

El Teatro Circo Price perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, acogerá 23 de los principales conciertos de Inverfest 2020. Estrella Morente inaugura la sexta edición del festival (10 de enero), presentando su último disco 'Copla'. Nacho Vegas (11 de enero) cierra aquí su gira internacional, 'Violetica', y Andrea Motis (12 de enero) llega con su nuevo trabajo, 'Do outro lado do azul'.

En la segunda semana de programa, Quique González (14 de enero) presenta su nuevo trabajo en el que ha puesto música a poemas de Luis García Montero, y la internacional Noa (15 de enero) comienza la celebración de sus treinta años de carrera, contando en este concierto con invitados como Ana Belén, Ara Malikian y Marina Heredia.

Amaia (16 y 17 de enero), también ha seleccionado a Inverfest como una de las paradas de la gira de presentación de su primer trabajo, 'Pero no pasa nada'; además, Carlos Núñez (18 de enero) visita el festival por cuarto año consecutivo y esta vez nos hará viajar por la esencia de la música celta a través de países como Irlanda, Escocia o Bretaña, pero también por el mundo hispánico que forma parte del mundo celta.

El broche final a la segunda semana lo pone Juan Valderrama (19 de enero) con el estreno mundial de su nuevo disco 'Mujeres de Carne y Verso', un espectáculo que reivindica la poesía en femenino y contará con invitadas muy especiales, como María del Mar Bonet, Carmen Linares, Isabel Gemio, Carmen París y Sole Giménez.

Rumours of Fleetwood Mac (21 de enero) abre una versátil tercera semana de festival en la que Tomatito & José Mercé (22 de enero) llegan al Price para presentar su disco conjunto, 'De verdad', toda una reivindicación del flamenco más puro, mientras Xoel López (23 y 24 de enero) hará un repaso por sus últimos discos. Por su parte, ELE (25 de enero) regresa a la capital para clausurar la gira de su último álbum, y Furious Monkey House (26 de enero), presentan su último disco 'Love, Scum & Dust'.

En la última semana de conciertos en el Teatro Circo Price recalan Los Zigarros (30 y 31 de enero) para montar su propio 'rock show' con Leiva, Tarque o Fito como invitados. Fuel Fandango (1 y 2 de febrero) estrenan su último trabajo, 'Origen', y cierran el programa de música del Price Shinova (2 de febrero).

En la sexta edición del festival está presente Inverfest New Rockers, la apuesta por la música dirigida a público de todas las edades con la que Inverfest abre sus puertas a las nuevas generaciones de apasionados por los directos con Billy Boom Band (12 de enero), Yo Soy Ratón (19 de enero) y Chumi Chuma (26 de enero).

OTRAS SALAS

Inverfest 2020 se abre a la ciudad de Madrid de forma transversal ampliando su propuesta musical a nuevas sedes. Así, llegará al WiZink Center con los recitales de India Martínez (7 de febrero), Funambulista (8 de febrero) y Maldita Nerea (14 de febrero).

En La Riviera estarán Manel (9 de enero), Los Punsetes (10 de enero), Depedro (16, 17 y 18 de enero) Ketama (23 de enero), Winter Swing Part (26 de enero), El Niño de la Hipoteca (31 de enero) y Explosions in the Sky (2 de febrero).

Por Joy Eslava pasarán Christina Rosenvinge (17 de enero), Lagartija Nick (1 de febrero), No Me Pises que Llevo Chanclas (7 de febrero) y Santero y Los Muchachos (13 de febrero).

Tres serán las veladas en la Sala But, que recibirá en este Inverfest a Astola y Ratón (9 de enero), Mr. Kilombo (24 de enero) y Digitalism (14 de febrero). Toda la programación y las entradas están en www.inverfest.com.

POESÍA Y CINE EN INVERFEST

InverVerso nació el año pasado con deseo de sumar disciplinas artísticas en Inverfest. En esta nueva edición de InverVerso habrá noches donde la poesía y la música se darán la mano, estrechando aún más los lazos que existen entre estas disciplinas.

En el Búho Real se darán cita Cristina Narea (16 de enero), Iñigo Andion con Jon Andion (30 de enero), Animalismo poético y Pat MM (7 de febrero), Junior Ferbelles (14 de febrero) y Dan Millson con Luis Fercán y Pablo Benavente (14 de febrero).

Inverfest programa también por segundo año consecutivo La Nevera Film Fest, un ciclo que acoge en los Cines Golem largometrajes y documentales con temática musical. Son veladas muy especiales que aderezan la película proyectada con la presencia de invitados relacionados con la película.

Los títulos de este año son 'Aute Retrato' (14 de enero), 'Matangi - Maya - Mia' (19 de enero), 'Pussy Riot: Una plegaría Punk' (21 de enero), 'Un rayo de luz, Homenaje a Pepa Flores' (26 de enero), Noche The Beatles - 'The Beatles: Eight Days a Week' (28 de enero, con presencia de Julia Baird, hermana de John Lennon), The Devil and Daniel Johnston (4 de febrero), 'Paco Lucía: La Búsqueda' (6 de febrero) y como colofón una velada con La Habitación Roja.

En la presentación de este miércoles han estado presentes la directora artística del Teatro Circo Price, María Folguera, y los co-organizadores de Inverfest: Pablo Rodríguez, Alex Graneri y Antonio Peña.

También han asistido algunos de los artistas que participan en el festival: Ketama, Xoel López, Christina Rosenvinge, Lagartija Nick, Funambulista, ELE, Juan Valderrama, Mr. Kilombo, Shinova, Los Zigarros, Astola y Ratón, Chumi Chuma, Nacho Vegas, Santero y Los Muchachos, Yo Soy Ratón, Cristina Narea, Junior Ferbelles, Dan Millson, Animalismo Poético y Pat MM e Indigo Jazz.