Joe Crepúsculo y Tomasito convierten en un pelotazo de rumba-pop el 'It must have been love' de Roxette

Joe Crepúsculo y Tomasito se unen para versionar en castellano y en clave rumba pop el éxito de Roxette "It must have been love", tema principal de la popular película Pretty Woman de 1991 protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere.

Producido por Sergio Pérez y con la guitarra de Víctor Iniesta (El Bicho, Manolo García...), el resultado es una contagiosa celebración del amor con guitarra española, palmas festivas y sintes ochenteros.

Este 'No sé si es amor' tan diferente al original pero que mantiene intacta su melodía, es otro adelanto del que será el nuevo álbum de Joe Crepúsculo, 'SUPERCREPUS II', que se publicará el próximo mes de septiembre.