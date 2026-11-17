Concierto homenaje a Camarón - GTS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista Juan Carmona, uno de los fundadores del grupo Ketama, ha asegurado que aunque se intenta cuidar el flamenco en España, se le da más importancia fuera y ha lamentado que la plataforma de audio en 'streaming' Spotify les ha "matado".

"Se le da más importancia fuera de España que en España. En España están intentando cuidarlo. También hemos tenido un problema con las multinacionales, que no venden discos. Todo eso ha repercutido en el artista y ha cambiado todo, de tal manera que el Spotify nos ha matado", ha detallado Carmona en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, ha señalado que aunque lo que vende es el directo, hay muchas salas de flamenco que han desaparecido y que los tablaos que quedan son "para guiris".

"Antes había muchísimas salas y las salas que hay ahora es de flamenco para guiris, para extranjeros. No hay una sala como Elígeme, que ahí iba Luis Pastor, iba Ketama. Era fusión, se hacía fusión de la música", ha apuntado.

Carmona participará en el concierto homenaje por el 75 aniversario del nacimiento de José Monje Cruz, 'Camarón de la Isla', que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. Precisamente ese día el artista gaditano habría cumplido 75 años.

"Unió a distinta gente no había perjuicios, no había racismo, lo que se miraba era a la música y se miraba al artista", ha asegurado el guitarrista, afirmando que en "cierta manera", Camarón derribó prejuicios sobre el pueblo gitano.

También en esos términos se ha expresado la viuda de Camarón, Dolores Montoya 'La Chispa'. "Él ha dejado una fuente de la que todo el mundo está bebiendo. No es que fuera el mejor, hay muy buenos cantaores, pero lo hacía a su forma", ha dicho Montoya.

Pablo Alborán, Rosario, Israel Fernández, Pablo López o Vanesa Martín son algunos de los artistas que participarán en el homenaje. Así, la cita --que espera acoger a 10.800 personas-- contará con una propuesta escénica dividida en tres actos: el legado, la raíz y la leyenda o revolución.

En la parte del legado estarán encargados de poner la música Alborán, López, Vanesa Martín y Rosario, además de Antonio Orozco, Miguel Poveda, Antonio José, Antonio Carmona y Vicente Amigo.

Después, la raíz estará a cargo de Fernández, José Mercé, Sara Baras, Tomatito, Pitingo, María Terremto, Carmen Linares, Manuela Carrasco y Ángeles Toledano.

Finalmente, serán Kiko Veneno, Delinqüentes, Chambao, Derby Motoreta's, La Leyenda del tiempo, Las Migas y Raimundo Amador los que cierren con la leyenda y revolución.

"Deberíamos destacar el tener personalidad como la tenía él. Era muy suyo en el escenario era Camarón se crecía. Luego bajaba y era una persona normal y no quería tampoco que lo halagaran tanto ni nada. Pero gracias a Dios, el Señor lo tocó con su varita y él es Camarón de la Isla", ha añadido Montoya.

Ella considera que las nuevas generaciones flamencas están haciendo suyo el género pero ha señalado que aunque ellos se inspiren en Camarón, tienen que "hacerlo a su forma".

"Porque luego llega el momento, los escuchas a todos y lo que hacen es terminar poniendo un disco de él. Y lo escuchas a él. Pero es bonito que creen y que hagan su forma de cantar", ha zanjado.