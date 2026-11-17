La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a la candidata al Congreso, Mamen Sánchez, y al candidato a la Alcaldía, José Antonio Díaz, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha apremiado a ejecutar el proyecto del futuro Museo del Flamenco de Andalucía, cuyas obras se iniciaron en 2021 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que "no termina de tomar vida", y que se pueda desarrollar "lo antes posible".

En una rueda de prensa en la sede del PSOE de Jerez, antes de participar en un encuentro sobre pensiones, Montero ha pedido a la alcaldesa del PP, María José García-Pelayo, que reclame a la Junta de Andalucía "lo que es de justicia" para una ciudad como Jerez que es "la ciudad del flamenco, el lugar en donde han nacido y se han criado tan buenos y tan buenas cantadores, bailadores y guitarristas". Recordando que este lunes 16 de noviembre se conmemoraba el Día Internacional del Flamenco, la líder de los socialistas andaluces ha denunciado "la situación en la que no se encuentra el Museo del Flamenco en Jerez, una promesa electoral que se ha hecho durante mucho tiempo y que no termina de tomar vida, no termina de plasmarse".

En su opinión, es "de justicia" que "una ciudad emblemática para el flamenco como es Jerez disponga de un museo que permita atraer turismo y que permita, de otra parte, que sea también ese lenguaje universal desde aquí, desde Cádiz, que podemos llevar a todas partes del mundo".

El Museo del Flamenco de Andalucía se ubica en un inmueble próximo al Centro Cultural Lola Flores, en la Plaza Belén de Jerez de la Frontera, en el casco histórico. Las obras de este complejo comenzaron en 2021 y quedaron paralizadas en 2024 tras el abandono de la anterior empresa adjudicataria.

A finales de este agosto, el Ayuntamiento concedía a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte la licencia de reformado del proyecto de terminación de obra del Museo del Flamenco y Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, dando así el paso definitivo para la reactivación y culminación de uno de los grandes proyectos culturales a desarrollar en la ciudad. Su presupuesto de ejecución material asciende a 5.292.900,77 de euros.

Además, en los presupuestos de 2027 de la Junta hay una partida de 2,28 millones destinada a la obra de finalización de este espacio museístico.