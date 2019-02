Kamasi Washington regresa en mayo a Madrid y Barcelona

Actualizado 05/02/2019 11:19:28 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de los últimos conciertos de Kamasi Washington en Madrid y Barcelona, se confirman dos nuevas fechas para ver en directo al saxofonista estadounidense este 2019, acompañado por toda su banda.

Las nuevas citas serán el 13 de mayo en el Teatro Coliseum de Madrid, dentro del ciclo 'Conciertos 1906 Para Una Gran Minoría', y el día 14 en el Teatre Coliseum de Barcelona, como parte del Room Festival.

Las entradas se podrán adquirir a partir de las 11:00 horas de este viernes 8 de febrero. Las de Madrid estarán disponibles a través de doctormusic.com, houstonpartymusic.com y entradas.com. Las entradas para Barcelona estarán a la venta en roomfestival.com. El precio de las entradas oscilará entre los 38 euros y los 70 euros (gastos de distribución no incluidos).

Los próximos conciertos de Kamasi Washington servirán para subrayar aún más las muchas virtudes de un disco, Heaven And Earth, y de un directo que le han llevado a figurar en la parte alta de las listas 'the best of 2018' de los medios especializados.

"Hablar de Kamasi Washington es referirse a uno de los grandes nombres del nuevo jazz, un renovador que empuja fronteras estilísticas, pero que sabe hacerlo manteniéndose accesible y placentero, incluso cuando se adentra en pasajes intrincados y complejos", remarca Doctor Music en comunicado remitido a Europa Press.