Kendrick Lamar se impone en los Grammy con cinco premios y Beyoncé se alza con el galardón a mejor álbum del año

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rapero Kendrick Lamar se ha impuesto este domingo como el triunfador de la 67° edición de los premios Grammy, alzándose con cinco galardones, en una gala en la que Beyoncé ha hecho historia ganando su primer Grammy al álbum del año con una apuesta por el género country.

Su tema 'Not Like Us' ha premiado al compositor e intérprete californiano con cinco premios Grammy: mejor canción del año, mejor grabación del año, mejor canción de rap, mejor actuación de rap y mejor vídeo musical.

Con tres galardones se ha hecho Beyoncé por su actuación de dueto con Miley Cyrus en 'II Most Wanted', mejor álbum del año y mejor álbum de country con su disco 'Cowboy Carter', con el que ha hecho historia al convertirse en la primera mujer negra en ganar un Grammy a mejor álbum desde Lauryn Hill en 1999 y en la séptima artista en lograrlo con un disco de este género.

"Me siento plena y muy, muy honrada. Han pasado muchos, muchos años", ha dicho la cantante texana al recibir este premio de la mano de efectivos de bomberos de Los Ángeles, en un guiño de recuerdo por las víctimas de los recientes incendios que han asolado la ciudad.

Por detrás de ellos ha quedado la artista Sabrina Carpenter, que se ha llevado los premios a mejor interpretación pop y mejor álbum pop.

En la esfera latinoamericana Shakira se ha impuesto a otros músicos como Anitta y Luis Fonsi en la categoría de pop latino, al llevarse el premio a mejor álbum de este género por 'Las Mujeres Ya No Lloran', un trabajo de que ha dedicado a "todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país".

"Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias", ha declarado la cantante colombiana al recoger el premio desde el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Algunos de los otros ganadores de la 67 edición de los Grammy incluen a Chappell Roan, quien se ha hecho con el premio al mejor artista nuevo, y Residente, por su álbum 'Las letras ya no importan' en la categoría de música urbana.